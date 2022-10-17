كلية التربية انتخبت أعضاء جمعيتها

وطن النهار

اقيمت أمس انتخابات جمعية طلبة كلية التربية في ثاني انتخابات للجمعيات الطلابية بجامعة الكويت للعام الجامعي 2022/2023، والتي تنافس عليها كل من القائمة الإسلامية التربوية والقائمة المستقلة، حيث شهدت الكلية منذ الصباح الباكر توافد الطلبة على قاعات الاقتراع لاختيار من يمثلهم في انتخابات الهيئة الادارية.

وفي هذه المناسبة أكد القائم بأعمال مساعد عميد شؤون الطلبة للخدمات الطلابية والمشرف العام على انتخابات الجمعيات العلمية لكليات جامعة الكويت للعام الجامعي 2022/2023 د. عادل علي المانع أن طلاب وطالبات جامعة الكويت على قدر كبير من المسؤولية وحسن الاختيار، وهم مدركون لأهمية هذا العرس الديموقراطي، مؤكدًا بأن الانتخابات الطلابية تحظى باهتمام واسع من قبل الإدارة الجامعية في تسهيل جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح هذا العرس الطلابي، مضيفًا بأن اللجنة العليا للانتخابات حرصت على إشاعة روح الوحدة الوطنية خلال الانتخابات الطلابية.

وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة الاقتراع (طلاب) د. طارق دشتي: إن انتخابات طلبة التربية لم تشهد أي مشكلات تذكر حيث تم فتح باب الاقتراع في تمام الساعة 8:00 صباحاً وسيتم إغلاق باب الاقتراع في تمام الساعة 2:00 ظهرًا، مبينًا بأن القوائم المتنافسة وطلبة الكلية على قدر كبير من التعاون خلال عملية الاقتراع والتنظيم عند أماكن الدخول والخروج، بإلاضافة إلى التزام الطلبة من خلال إبراز البطاقة الجامعية قبل دخولهم إلى قاعة الاقتراع. وأشار د. دشتي إلى أن عدد المقترعين وصل حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى 250 طالبًا من أصل 1013 طالبًا، متوقعًا أن تشهد الانتخابات إقبالًا خلال الساعات المقبلة.

من جانبها، قالت رئيس لجنة انتخابات طلبة كلية التربية (طالبات) مشاعل الفيلكاوي أن إقبال الطالبات جيد؛ حيث وصل عدد الطالبات المقترعات حتى الساعة 11 صباحا إلى 921 من أصل 7518 طالبة وسط تواجد عالٍ من قبل الطالبات منذ الصباح الباكر، حيث تم فتح باب الاقتراع الساعة 8 صباحًا على أن يغلق الساعة 2 ظهرًا.

