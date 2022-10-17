الجمعية الصيدلية: دعم توطين الصناعات الدوائية

وطن النهار

التقى أعضاء الجمعية الصيدلية وأعضاء لجنة القطاع الخاص بوكيل وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي، للاطلاع على توجه وزارة التجارة فيما يتعلق بقطاع الصيدليات الأهلية وتنظيم عملها.

وقال بيان: كان اللقاء مثمرا وشفافاً حيث تم التأكيد على حرص الوزارة على تمكين الصيدلي الكويتي بكل ما يلزمه من أدوات وإجراءات في سبيل إدارته لصيدليته الخاصة وممارسته لعمله في القطاع الخاص. كما لمسنا اهتمام وزارة التجارة وسعيها في دعم توطين الصناعات الدوائية بغية تحقيق الأمن الدوائي في الكويت.

وأضاف: وقد أوضح الوكيل حرص الوزارة على ضبط جميع الممارسات وتطبيق القانون وخاصة على الصيدليات المخالفة لقوانين وزارة التجارة، وضمن تعاون بناء مع أعضاء اللجنة الرباعية.

وقال البيان: كما تم التشديد على ضرورة منع الممارسات التي يتم من خلالها احتكار الدواء وضرورة أن يكون الدواء متوفرا في متناول المريض والمستهلك عموما مع أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة.

وأضاف: وتطرقت الجمعية الصيدلية لضرورة فتح نشاط المكاتب العلمية للشركات العالمية وإنشاء الكيان القانوني المناسب لها، حيث أبدت وزارة التجارة دعمها لهذا الشأن وأنهم بانتظار توصيات اللجان المعنية والمخاطبات الرسمية من قبل وزارة الصحة.

