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الشلفان: لائحة لتفكيك المباني للحد من النفايات

فايز الزعل
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الإثنين 17 أكتوبر 2022

تقدمت عضو المجلس البلدي م. شريفة الشلفان باقتراح لإعداد لائحة لتفكيك المباني معتمدة على دراسة ميدانية لأنواع مواد البناء المستخرجة والسوق المحلي. وأوضحت الشلفان في اقتراحها أن العالم يتجه حاليا نحو عملية تفكيك المباني نظرا لفوائدها الكبيرة فهي تسهم في تعزيز مفهوم الاستدامة من خلال الحد من كمية النفايات الصلبة الإنشائية، بالإضافة إلى الحد من استغلال الأراضي لمرادم النفايات، كما تؤدي إلى تعزيز مفهوم وثقافة إعادة الاستخدام والتدوير في المجتمع. وطالبت بإجراء دراسة ميدانية لتحديد المواد المستخرجة ومعاينة السوق المحلي في التعامل معها منها تحديد المواد التي يمكن إعادة استخدامها كالأبواب والشبابيك والأدوات الصحية، والمواد التي يمكن إعادة تدويرها كالحديد والزجاج والطابوق. كما طالبت بتحديد الجهات والشركات المعنية باستقبال واستخدام المواد الناتجة عن التفكيك لإعادة استخدامها وتدويرها، مع تأهيل مقاولين متخصصين في مجال تفكيك المباني والتعامل مع المواد المستخرجة.


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