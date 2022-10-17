«البلدي»: نقل ملكية مبنى مختبر الأغذية المستوردة من البلدية إلى «الغذاء»

وطن النهار

وافقت لجنة العاصمة في المجلس البلدي على طلب وزارة الصحة نقل ملكية أصول مبنى مختبر الأغذية المستوردة من البلدية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية في منطقة الشويخ الصناعية الأولى.

كما وافقت اللجنة خلال انعقادها برئاسة العضو فهد العبدالجادر على تخصيص موقع لبيت الزكاة ضمن حدود مركز ضاحية منطقة الخالدية، فيما أبقت على الجدول طلب الهيئة العامة للبيئة تخصيص موقع مبنى مخفر الشويخ سابقاً بمنطقة الشويخ الثالثة ضمن القطعة «ج» كمركز مراقبة لها.

وأحالت اللجنة الكتاب المقدم من نائب الرئيس خالد المطيري والأعضاء ناصر الكفيف وناصر الجدعان وعبدالله الهذال وفهد العبدالجادر بشأن حريق المباركية إلى الجهاز التنفيذي. كما أبقت على الجدول طلب البلدية قطاع المشاريع تخصيص مطاعم ومقاهي بدون شيشة في منطقة أسواق الري، كما أبقت على طلب وزارة الأوقاف والشوؤن الإسلامية بشأن زحزحة مواقف وتخصيص موقع سكن عائلي للإمام والمؤذن لمسجد خليل الصالح في منطقة الدوحة السكنية قطعة 1، وطلبها بتخصيص موقع لإقامة مصلى ومواقف سيارات بمنطق الشويخ الصناعية بجانب دوار شهرزاد.

