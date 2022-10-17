«التربية»: معاقبة معلمة قصت شعر طالبة

وطن النهار

تفاعلت وزارة التربية، مع مقطع نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام معلمة في إحدى مدارس المرحلة الثانوية بسلوك غير تربوي تجاه طالبة بالصف العاشر، وذلك من قص جزء من شعر الطالبة، حيث أعلنت الوزارة في بيان أصدرته، إحالة الموضوع الى التحقيق، مؤكدة أنه في حال ثبوت الواقعة سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المعلمة وتطبيق اللوائح في هذا الشأن. وأوضحت أن وكيل التعليم العام أسامة السلطان قام صباح امس بزيارة المدرسة التابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية والتي شهدت الواقعة للتأكد من صحتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، مشددة على حرصها في الحفاظ على سلامة جميع المتعلمين والمتعلمات، ولا تهاون في التعامل مع أي حادثة أو واقعة خارجة عن الضوابط التعليمية والتربوية بالمدارس.

