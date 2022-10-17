تقليص فجوة الرواتب والكوادر على طاولة الحكومة

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية، ان الحكومة تتجه لاحياء توحيد سلم الرواتب بين موظفي الجهات الحكومية لمن تشابهت تخصصاتهم ودرجات الخبرة، لافتة الى ان المشروع يستهدف في المقام الأول تحقيق عدالة الرواتب بين موظفي الدولة.

ولفتت المصادر، إلى ان تلك التوجهات من شأنها تحقيق وفر مالي في ميزانية الدولة التي تعاني من تضخم الرواتب، حيث استحوذ بندي الرواتب والدعومات المقدر في ميزانية العام الحالي 2023/2022، %75 من المصروفات بالغة 16.4 مليار دينار.

ولفتت الى ان تضخم بند الرواتب الذي تعانيه الميزانية، يعود لتوجه جميع خريجي الجامعات والمعاهد للعمل بالقطاع الحكومي لما يتمتع به من مزايا غير متوافرة في القطاع الخاص وتدفع بالمزيد من العمالة الوطنية نحو القطاع العام، بعيداً عن القطاع الخاص المليء بالفرص والتحديات.

وقالت المصادر انه مع تزايد بند الرواتب السنوي والمقدر في ميزانية العام الحالي بحدود 12.816 مليار دينار، لم يعد بالامكان تجاهل تضخم بند الرواتب والذي يحتاج لحلول جذرية قادرة على تحقيق العدالة في الرواتب وكذلك الكوادر بين موظفي الدولة في العديد من الجهات.

واستدركت ان دراسة الرواتب والكوادر وعلاج الفجوات التي تعانيها، خاصة فيما بين التخصصات المتشابهة والخبرات الواحدة امراً مهماً للغاية، خاصة وأن هناك الكثير من الفجوات بحاجة لمراجعة.

وتتجه الكويت إلى تحقيق ثورة ادارية شاملة في العديد من الجهات الحكومية وتغيير جذري في الكثير من القيادات التي لم تحقق انجازاً يذكر في العديد من المجالات، الأمر الذي يجعل من التغيير الاداري امراً على درجة كبيرة من الأهمية.

وبموازاة الخطط الحكومية نحو اعادة هيكلة الكثير من جهات ومؤسسات الدولة، تعمل الحكومة على ترشيق الادارة المالية من خلال خفض المصروفات واعادة النظر في كثير من البنود التي تنطوي على هدر في المال العام.

