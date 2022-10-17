283 مليون دينار خسائر البورصة في أول تداولات الأسبوع

مال وأعمال

دفعت التوترات الجيوسياسية وضبابية أوضاع الأسواق العالمية القيمة السوقية لبورصة الكويت للتراجع بواقع 283 مليون دينار في يوم واحد، بالغة 41.794 مليار مقابل 42.077 ملياراً.

وسيطرت التراجعات على القيمة السوقية لمعظم قطاعات السوق، باستثناء قطاعي السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا التي استقرت على اللون الأخضر بارتفاعات طفيفة.

وقد تباينت المؤشرات الرئيسة للسوق في ختام تعاملات اولى جلسات الأسبوع امس، تزامناً مع هبوط 9 قطاعات يتقدمها المواد الأساسية. وهبط مؤشر السوق الأول 0.90%، ونزل المؤشر العام 0.70%، بينما ارتفع المؤشران الرئيسي بـ0.10%، والرئيسي 50 بنسبة 0.37% عن مستوى الخميس الماضي.

وبلغت قيمة التداول خلال اليوم 26.33 مليون دينار، وزعت على 101.53 مليون سهم، بتنفيذ 7.4 آلاف صفقة. وشهدت الجلسة انخفاض 9 قطاعات في مقدمتها المواد الأساسية بـ 2.36%، بينما ارتفع قطاعا التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية بـ 2.56%، و1.13% على التوالي، فيما استقر قطاعان آخران. وعلى مستوى الأسهم، تقدم «تحصيلات» القائمة الخضراء بـ 7.89%، كما تصدر سهم «بيتك» المنخفض 1.04% نشاط التداول على جميع المستويات بحجم بلغ 12.31 مليون سهم، وسيولة بقيمة 9.43 ملايين دينار.

