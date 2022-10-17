«بيتك» وقَّع مذكرة تفاهم مع «البلدية» لإعمار المباركية

مال وأعمال

وقّع بيت التمويل الكويتي «بيتك»، مذكرة تفاهم مع بلدية الكويت لتصميم وإعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق بسوق المباركية، ضمن اطار الدور الوطني والمجتمعي الرائد للبنك.

ووقع مذكرة التفاهم نائب رئيس مجلس الادارة في «بيتك»- عبدالعزيز يعقوب النفيسي، ومدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، بحضور رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك» زياد العمر، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال النفيسي خلال حفل التوقيع الذي أقيم في سوق المباركية: ان «بيتك» يتشرف بدعم مبادرة اعادة اعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق بسوق المباركية تقديرا لما يتمتع به من أهمية تاريخية ومكانة حضارية وتراثية عريقة في الكويت، متقدما بالشكر الجزيل الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، على دعمهم لمبادرة «بيتك» المذكورة والتي تأتي في اطار التزام البنك بمسؤولياته المجتمعية تجاه الكويت.

وبين النفيسي ان مبادرة إعادة إعمار المواقع المتضررة في المباركية تشمل تطوير سوق المباركية، بما في ذلك اعادة اعمار نحو 17 مبنى، بمبلغ تقديري بحدود 8 ملايين دينار.

وثمّن النفيسي جهود بلدية الكويت في متابعة تنفيذ اعادة الاعمار، والدور الكبير الذي ستضطلع به البلدية، بتعاون وجهود وزارة الداخلية في هذا الاطار.

من جانبه، أشاد مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي، بدور «بيتك» المجتمعي والوطني المتميز، مبينا ان مبادرة دعم إعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق بسوق المباركية خطوة ليست بالغريبة على «بيتك»، معربا عن شكره وعظيم امتنانه لـ«بيتك» لدعم هذه المبادرة ومختلف المبادرات المجتمعية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وأكد النفيسي حرص «بيتك» على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية بمختلف عناصرها ضمن أعلى المعايير لتشمل مختلف جوانب الأعمال المجتمعية والانسانية، منوّها بأن «بيتك» قدم مساهمات مجتمعية متنوعة رسخت ريادته في التنمية المجتمعية المستدامة.

ولفت الى ان «بيتك» يتميز بسجل حافل في المسؤولية الاجتماعية عبر مسيرته الممتدة، منوّها بأن من ابرز المساهمات المجتمعية لـ«بيتك» دعم جهود بناء مستشفى علاج الإدمان بكلفة 4.5 ملايين دينار، وتبرع لإنشاء 15 مركز إسعاف لتعزيز المنظومة الطبية بمبلغ قيمته نحو 20 مليون دينار كويتي.

وقال النفيسي ان «بيتك» نجح باطلاق مبادرة استراتيجية بالتعاون مع وزارة العدل لسداد مديونيات الغارمين المتعثرين والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالضبط والإحضار، حيث تجاوز المبلغ 20 مليون دينار كويتي يستفيد منه نحو عشرة آلاف مدين متعثر.

وأشار النفيسي الى ان «بيتك» ساهم بحصة كبيرة في صندوق دعم المجهود الحكومي لمواجهة أزمة «كورونا» الذي أعلن عنه بنك الكويت المركزي والذي بلغت قيمته 10 ملايين دينار كويتي، كما ساهم «بيتك» منفرداً بمبلغ إضافي للصندوق، كما دعم «بيتك» جهود وزارة الداخلية عبر تقديم 30 سيارة تخدم رجال الداخلية والعاملين بالوزارة أثناء تأدية مهامهم تجاه الدولة والمجتمع.

وأضاف النفيسي ان «بيتك» ساهم بدعم جمعية الهلال الأحمر الكويتي في مبادراتها الاجتماعية والانسانية داخل الكويت وخارجها، مبينا ان القيمة الاجمالية للمساهمات خلال العام الحالي 2022 بلغت حوالي 4.5 ملايين دينار كويتي.

