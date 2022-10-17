«الخطوط الكويتية».. تُحلِّق بأفكار سياحيّة شبابيّة والقطاعات السياحية الأخرى تغرد في وادٍ آخر

مال وأعمال

كشفت إحصائيات أن الكويت أقل دول الخليج استفادة من «كعكة» تنظيم قطر لكأس العالم سياحيا، حيث نجحت الامارات والسعودية في أن يكونا بمقدمة المستفيدين من خلال اعداد منظومة متكاملة لعملية الاقامة واعداد برامج سياحية لمشاهدة المباريات.

ورغم الجهود الجبارة التي أعدّتها الخطوط الجوية الكويتية في أن يكون للكويت نصيب في هذه «الكعكة»، إلا أنها كانت يدا واحدة فشلت أن تصفِّق في ظل غياب باقي قطاعات الدولة عن الاهتمام بقطاع السياحة وان يكون له الأولوية في هذه المرحلة والتي يمكن ان تكون بداية لتحقيق نهضة سياحية في البلاد والدخول الى افاق جديدة غير تقليدية خاصة في ظل الامكانيات الكبيرة التي يملكها القطاع الخاص في مجال السياحية والفندقة والتي تحتاج الى المزيد من التسهيلات الحكومية حتى تستطيع قيادة قطاع السياحة في البلاد ليكون منافسا على مستوى المنطقة. وخلال الشهور القليلة الماضي، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إطلاق 17 وجهة جديدة، إضافة إلى 40 وجهة حالية ليكون عدد وجهاتها 57 وجهة، حيث ستقوم الشركة بتشغيل رحلات جديدة من الكويت إلى ملقا وموسكو وسراييفو ونيس وصلالة وشرم الشيخ وسوهاج والاسكندرية وميكانوس وبودروم وطرابزون وفيينا ومدريد وكازابلانكا ومانشستر وكتمندو وكوالالمبور. كما أعلنت «الكويتية» عن قيام «الطائر الأزرق» بتشغيل رحلات يومية مباشرة لنقل المشجعين الراغبين بحضور المباريات والعودة بذات اليوم إلى أرض الوطن ليحظى المشجعون بتجربة استثنائية ومختلفة وجديدة من نوعها حيث ستقوم «الكويتية» بتشغيل 13 رحلة يوميا بداية من انطلاق البطولة وتقل تدريجيا مع تأهل ووصول الفرق المشاركة الى الأدوار الاقصائية، كما أن زيادة عدد الرحلات أو نقصانها يعتمد على العرض والطلب من قبل الجمهور. ورغم هذا الجهد غير العادي من الطائر «الأزرق» الا ان الامر على أرض الواقع سياحيا وترفيهيا يعاني الأمرَّين فالخطط السياحية والترفيهية مجرد حبر على ورق فمنذ الإعلان عن إستراتيجية السياحة في 2009 الى الان والقطاع السياحي في الكويت في طيّ النسيان تحت مظله شعار «مخاوف أمنية» وهذه الجملة استطاعت باقي دول المنطقة ان تتجاوزها هي والطقس الساخن في الصيف منذ زمن لأنها تعاملت مع السياحة كصناعة واستثمار، وأزالت مختلف المعوقات. فحاليا الدول الخليجية كالسعودية والامارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين تتنافس في اعداد بنيتها السياحية لتنمية عائد السياحة لاعلاء الناتج المحلي الاجمالي عبر استراتيجيات محددة زمنيا، إلا الكويت التي تعتمد فيها الدولة على مدخول النفط فقط دون النظر إلى باقي القطاعات الاقتصادية الاخرى وفي مقدمتها السياحة التي تعاني من محدودية البنية التحتية، وشح الأراضي المتوافرة للمشاريع السياحية، وإهمال الجزر الكويتية، والدورة المستندية الروتينية الطويلة.

بيئة سياحية مناسبة

ويرى الخبراء ان الكويت تملك المقومات اللازمة لخلق بيئة سياحية مناسبة، فعلى سبيل المثال، الموقع المطل على البحر، بالإضافة إلى الجزر التابعة، والصحراء الكويتية ذات مقومات تحتاج إلى إعادة تهيئة وإضافات لنقلها إلى مصاف الأماكن السياحية المرموقة، الا ان عدم وجود بنية تحتية وجهاز متخصص ورجال دولة متخذي قرار متخصص وسريع وواضح بعيداً عن المصالح الشخصية وراء تعطل المشاريع السياحية في البلاد خاصة ان هناك عدم اهتمام من غالبية مؤسسات الدولة بأهمية السياحة، والدليل تنقل تبعية قطاع السياحة بين وزارات الدولة، وعدم وجود متخصصين بهذا الجانب بشكل يلقى الدعم والمساندة بأسلوب متطور ومتقدم.

منظومة السياحة غائبة

وأشار خبراء إلى أنّ منظومة الاهتمام بالقطاع السياحي غائبة وتفشل وتهدم عزيمة كل من يسعى الى العمل بالقطاع والنهوض به، فعلى مدار سنوات ازمات القطاع كما هي دون حلول ناجعة بل الاجراءات والقرارات منفرة للشركات، كالقوانين والدورات المستندية والروتينية الطويلة التي تعوق تنفيذ المشاريع، إضافة إلى عدم وجود جهة محددة مسؤولة عن تسهيل المشاريع السياحية،و تعديل القوانين، وتحرير الأراضي، وتطوير البنية التحتية بهذا القطاع، واستغلال الجزر بشكل ملائم، وإنهاء الاحتكار وجذب الشركات الأجنبية بهذا القطاع ووضوح الخطة العامة للدولة، واحترام القوانين وتطويرها بشكل يتلاءم مع تغير وتطور السياحة بالعالم، حتى يكون قطاع السياحة رافدا أساسيا من روافد الدخل القومي للدولة. وشدد خبراء على ان الاشكالية في عدم ايمان الحكومة بقطاع السياحة رغم الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها القطاع الخاص في مشاريعه للنهوض بالسياحة الداخلية والترفيهه بالبلاد وانها تمثل رافداً مهماً ورئيسياً للدخل الوطني خاصة ان قطاع السياحة سيسهم في حل المشكلات الاقتصاد، خاصة انه من الصناعات التي تعتمد على تشغيل القطاعات كافة وتسهم في توفير فرص عمل كثيرة وحقيقية للكويتيين وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

السياحة والنفط

بداية، يقول استاذ الإدارة والترويح في قسم التربية البدنية والرياضة - كلية التربية الأساسية د. خليفة بهبهاني: حقيقة ان الكويت ليست بلداً سياحياً ولابد ان تتحول الى بلد سياحي حتى ولو كان ذلك لاهلها فقط، لافتا إلى انه حتى ندعم الاقتصاد الوطني في ظل تقلبات اسعار النفط عالميا وهو ما يؤثر سلبا على المدخول الوطني للبلاد فلابد من الاهتمام بالسياحة الخارجية والكويت حالها حال باقي دول الخليج بلد متطور ومن أقدم الدول الخليجية في التطور والانفتاح وكانت في السابق يطلق عليها «لندن الخليج»، ولكن بعد ذلك مع تطورات الامور السياسية بالمنطقة لزم على الدولة الاهتمام بأمنها الداخلي.

واضاف انا اعلم ان السياحة الخاصة بالشركات التجارية هي الوحيدة التي تعمل في الكويت وسهلة في الاصدار ولكن بالنسبة للسياحة الفردية من الدول الغربية فمازال هناك صعوبات في زيارة الكويت ورغم الجهود والقرارات التي اتخذتها الخطوط الجوية الكويتية الا انها تعمل لوحدها في ظل غياب باقي الجهات.

وزاد د. بهبهاني ان مشكلة السياحة في الكويت اننا نأخذ قرارات ناس غير متخصصين وغير واعين وهم احد اسباب سوء الخدمات السياحية في الكويت يكفي ان شركة «المشروعات السياحية» في الكويت منذ انشائها عام 1976 الى اليوم لم يأتى لها رئيس او مدير شركة متخصص في مجال الترويج او السياحة وبالتالي فالخدمات عندنا ضعيفة فالناس لا تأتي الى الكويت وتذهب الى دبي او قطر او البحرين الذين فتحوا بلادهم للسياحة بطريقة منظمة لان من يدير السياحة هناك ناس متخصصون واصحاب خبرة.

وشدد د. بهبهاني على ان سوء الادارة في القطاع السياحي وصل بنا الى هذا المستوى من السياحة، وللاسف الدولة تعتقد ان السياحة ستكون من اجل وسائل تكدس العمالة الى الكويت للعمل وليس السياحة وهذه المشكلة ونحن حاليا نعطي «فيز» حق العمال اكثر من السياحة ونشتكي من العمالة السائبة، فقرارات الدخول للكويت تحتاج الى مراجعة واختيار الادارة المناسبة لادارة القطاع.

تهميش السياحة

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «نزهة للخدمات السياحية» علي النمش، ان الاهتمام بقطاع السياحة غير موجود ولا يوجد اي اعتراف منها بأهمية السياحة بل انه يتم تهميش هذا القطاع الحيوي رغم ما تملكه الكويت من مقومات منها الموقع المطل على البحر، بالإضافة إلى الجزر التابعة، والصحراء الكويتية ذات مقومات تحتاج إلى إعادة تهيئة وإضافات لنقلها إلى مصاف الأماكن السياحية المرموقة.

وزاد انه مع تشكيل الحكومة الجديدة لدينا آمال عريضة في ان يكون هناك اهتمام بالقطاع السياحي حتى ولو على مستوى السياحة الداخلية والترفيهية معربا عن تفاؤله بإعلان مركز التواصل الحكومي، عن افتتاح مشروع «وينتر وندرلاند الكويت» في حديقة الشعب بداية من الشتاء القادم بعد توقيع اتفاق بين شركة «المشروعات السياحية» وشركة عالمية متخصصة في صناعة الترفيه.

وذكر النمش ان الخطوط الجوية الكويتية نجحت في القيام بدورها على الوجه الاكمل من خلال اطلاق المبادرات بتشغيل 13 رحلة يومية مباشرة لنقل المشجعين الراغبين بحضور المباريات والعودة بذات اليوم إلى أرض الوطن وقام عدد من الفنادق بعمل عروض لجذب السياح خاصة ان الداخلية سهلت الحصول على «الفيز» لدخول البلاد بالتعاون مع الناقل الكويتي عبر ان يكون حاصلاً على البطاقة الرسمية لحضور مباريات كأس العالم. واضاف ان الامارات والسعودية اكثر الدول استفادة من تنظيم قطر لكأس العالم ويأتي بعدها البحرين واخيرا قطر وذلك بفضل الحدود البرية المشتركة،.

واشار النمش الى ان الدولة عليها تسهيل الاجراءات كالقوانين والدورات المستندية والروتينية الطويلة التي تعوق تنفيذ المشاريع وتحرير الأراضي، وتطوير البنية التحتية بهذا القطاع، واستغلال الجزر بشكل ملائم.

