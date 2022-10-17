«منظمة السياحة العالمية»: الكويت مؤهَّلة سياحيّاً.. ولكن!

مال وأعمال

كشفت منظمة السياحة العالمية «اليونيدو» في دراسة أعدها خبراء في قطاع السياحة العالمية أن الكويت تمتلك موارد سياحية متنوعة، ببيئتها الطبيعية وتراثها الثقافي ومرافقها الحضارية، إضافة إلى بنيتها الأساسية وطبيعة شعبها.

وأكدت الدراسة أن ثمة مصادر أو نقاط قوة للكويت كوجهة سياحة يمكن تحديدها في عدة نقاط، من ابرزها وجود فنادق ومنتجعات رفيعة المستوى، والمستوى المتطور من البنية الأساسية المساندة بما في ذلك المرافق الطبيعية، والمستوى الراقي لمرافق التسوق والرياضة، إضافة إلى البيئة الصحراوية خاصة في الشتاء والربيع، والشواطئ على سواحل الخليج.

كما أشارت الدراسة إلى أن من بين نقاط القوة التي تتمتع بها دولة الكويت التراث الثقافي ومجموعة من الآثار الإسلامية، والعضوية في مجلس التعاون الخليجي، حيث لا يشترط لمواطني دول المجلس الحصول على تأشيرة لدخول الكويت.

وحول خيارات التنمية السياحية، بيَّنت الدراسة انه ينبغي التركيز على السوق المحلي والتوازن بين السوق المحلي والأسواق الإقليمية والعالمية مع الاهتمام التدريجي بالأسواق الأخرى، سواء في مجال السياحة التجارية أو على مستوى محدود للسياحة الترويحية.

أما من ناحية الرؤية السياحية، فقد اكدت الدراسة أن دولة الكويت تسعى إلى تنمية سياحية مستدامة تعود بالفائدة على المواطنين من خلال تعزيز التقاليد الأصيلة والثقافة المتميزة والمساهمة في تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي. من جهة أخرى، وعن الأهداف والمزايا الاقتصادية في الكويت، أوضحت الدراسة أن هذه الأهداف والمزايا يمكن حصرها في توفير فرص عمل للكويتيين وتحسين جودة الحياة لهم، وتدعيم عملية تحول الكويت إلى مركز تجاري ومالي، وتوفير فرص التنويع الاقتصادي، ودعم عملية الخصخصة وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والمساعدة في الترويج التجاري للكويت عبر برنامج تخصيص صورة تجارية أو شعار سياحي جذاب للكويت.

