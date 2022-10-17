ختام البرنامج التدريبي للمجموعة الأولى من «Boubyan Accelerator 2022»

مال وأعمال

اختتم بنك بوبيان المجموعة الأولى من برنامجه Boubyan Accelerator الذي أطلقه مؤخراً بالتعاون مع DIFC FinTech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي والذي يهدف إلى تسريع نمو وتوسُّع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكافة اشكالها وإطلاق أفكارهم وتسريع تطبيقاتها بتميز ونجاح.

جاء ذلك خلال حفل كبير حضره كل من الإدارة العليا في بنك بوبيان وDIFC FinTech Hive بجانب مجموعة من ممثلي بنك الكويت المركزي والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومجموعة من الشركاء ومستثمرين استراتيجيين.

وبهذه المناسبة اعرب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في البنك عبدالله التويجري عن سعادته بهذا الاختتام المُكلل بالنجاح قائلاً «لله الحمد نختتم اليوم برنامجنا Boubyan Accelerator مع عشر من المشاريع والشركات الناشئة التي بدأت واستكملت واليوم تحتفل معنا بالنجاح الحقيقي الذي حققه البرنامج خلال دورته الأولى»

وأوضح التويجري ان فكرة Boubyan Accelerator جاءت بعد بحث وتدقيق نحو مشروع يخلق بوبيان من خلاله بيئة داعمة لتحفيز ودعم المشاريع الشبابية بجانب تعزيز ريادته وخطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي في دولة الكويت، وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة الأعمال.

وأضاف ان استراتيجية البرنامج اعتمدت في الاساس على تطوير خطة العمل الخاصة بالشركات الناشئة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في خدماتها، فضلاً على تقديم العديد من ورش العمل وإقامة الفعاليات التي تسمح لأصحاب الشركات الناشئة المؤهلة بالتواصل مع شركاء ومستثمرين استراتيجيين بالسوق المحلي والخليجي بهدف عرض مشاريعهم. إلى جانب دعم هذه الشركات في انجاح جهود التسويق والحسابات والإدارة المالية الخاصة بها بما يعزز ريادة الأعمال ضمن القطاع التكنولوجي الواعد.

وفي سياق متصل أعرب المشاركون في البرنامج من أصحاب المشاريع والشركات الناشئة عن سعادتهم بالانضمام وان يكونوا جزءاً من هذا البرنامج الداعم لمختلف المشاريع الشبابية الكويتية في مختلف القطاعات والمجالات موجهين الشكر والتقدير لكل القائمين على البرنامج في بنك بوبيان و DIFC FinTech Hive لتشجعيهم وتحفيزهم بما يحقق النمو والتوسع لمشاريعهم من خلال تزويدهم بالخبرات اللازمة وتطبيقها ضمن مجال عمل كل منها خلال أشهر قليلة.

وأكد جانب من المشاركين ان ثقتهم بالبرنامج كانت منذ بداية الإعلان عنه وقرار الانضمام له لاسيما انه تحت إدارة ومظلة واحداً من اهم المؤسسات المصرفية الرائدة والداعمة للقطاع الرقمي في المنطقة وعلى مستوى العالم مثل بنك بوبيان مما زاد ثقتهم بإنجاح حلمهم وفرصتهم للتوسع والإنطلاق نحو المزيد من الانتشار وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.

