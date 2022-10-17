KIB يوعّي بمخاطر استخدام تطبيقات «التحكُّم عن بعد»

مال وأعمال

الكويت، 16 أكتوبر 2022: بعد التأكيد على التزامه كمؤسسة مالية بتأدية دوره المطلوب في حماية أصول وبيانات عملائه الشخصية والمالية والعمليات البنكية الالكترونية، يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) جهوده في تعزيز التوعية بالدور المطلوب من جانب العملاء في تحصين أنفسهم وحماية أصولهم وبيانتهم، خصوصاً من مخاطر الاحتيال المالي عبر تطبيقات «التحكم عن بعد» في الأجهزة الذكية، حيث قام البنك مؤخراً بإطلاق سلسلة من النشرات والمواد الإعلامية التوعوية، حول بعض الإجراءات والممارسات التي يمكن اتباعها للحفاظ على سرية البيانات وأمنها، والتي قدمها مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال في KIB، باسل أديب السويدان، كجزء من مشاركة البنك في الحملة الوطنية: «لنكن على دراية»، تحت مظلة برنامجه المجتمعي لنشر الثقافة المالية.

وفي مقدمته، ذكر السويدان أن مع ارتفاع عمليات الدفع الالكتروني والتحويلات المالية عبر التطبيقات الرقمية مؤخرا، ظهرت أساليب متنوعة للاحتيال، حيث استغل قراصنة الانترنت الفرصة لتنظيم حملات النصب المالي والاحتيال الرقمي، التي وقع الكثير من المستخدمين ضحيتها في جميع أنحاء العالم، موضحاً أن مع نمو التطبيقات الذكية أصبحت آلية القرصنة أسهل وأسرع مع ترويج البرامج الخبيثة والروابط المزيفة التي توهم المستخدم بخدمات مالية مربحة.

وفي هذا الصدد، نوه السويدان بأنه على الرغم من حرص البنوك الشديد على تأمين بنيتهم التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتزويدها بأحدث الأنظمة الأمنية والبرمجيات المعتمدة، إلا أنه يتوجّب على العملاء تأمين عملياتهم وممارساتهم الرقمية ضد جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر تطبيقات الأجهزة الذكية. لا سيما تطبيقات «التحكم عن بعد»، حيث استغل محتالي الانترنت وظائف هذه التطبيقات في استهداف ضحاياهم ودعوتهم لتحميلها في أجهزتهم الذكية من خلال الترويج لفرص استثمار أو الربح، أو تحديث البيانات، مما يتيح للمحتالين التحكم بالأجهزة الضحايا والاطلاع على كافة المعلومات الشخصية وتنفيذ سرقاتهم المالية.

كما شدد على أهمية استخدام العملاء لأجهزة أكثر أماناً والتأكد من تحديثها بصورة مستمرة فور صدور أي تحديث للأجهزة الذكية أو التطبيقات، بالإضافة إلى تحميل أحدث أنظمة حماية معتمدة مضادة للفيروسات، مع ضرورة وسرعة توجههم للإبلاغ عن أي خلل تقني أو في حال رصد أي محاولة للاحتيال، والتي تتنوع أساليبها بين نشر البرمجيات الخبيثة، التصيد الالكتروني، برامج الفدية والتجسس الرقمي.

محذراً أيضاً من مشاركة كلمة المرور على مواقع الكترونية مزيفة تشابه الصفحات الرسمية، التي يمكنها أن تؤدي إلى اختراق البيانات والتحكّم في الحساب وحتى الهاتف.

ومع ذلك، أفاد السويدان بأن الجانب المشرق من الموضوع هو استخدام المصارف والشركات والمؤسسات العامة برامج للأمن السيبراني بأنظمة قوية لحماية العملاء وعمليات الدفع الالكتروني، والتي تستمر بمواكبة كافة أوجه وأشكال الاحتيال الجديدة، ذلك بالإضافة إلى اتخاذ مواقع تسديد الأموال المعتمدة خطوات التعرّف على هوية المستخدم على مراحل متنوعة وطلب تسجيل الدخول بخطوات متعددة من قبل المستخدم نفسه، فضلاً عن التزامها بالتعاون مع شركات متخصصة في الحماية الأمنية لحفظ البيانات.

وفي ختام نشرته، قدم السويدان مجموعة من التوصيات يتعين على العميل أخذها بعين الاعتبار، منها الإبلاغ الفوري بمجرد الشك في عملية اختراق، أو تحايل، أو ملاحظة نشاط مشبوه، أو غير اعتيادي على الحساب المصرفي أو بطاقات الصرف أو الائتمان، وذلك بالاتصال على مركز الاتصال الهاتفي على الرقم 1866866، كما أوصى بأهمية تجنب الرد على أي بريد إلكتروني أو رسائل نصية مشبوهه أو الضغط على أي روابط قد تحتويه، وإرسال نسخة من هذا البريد الإلكتروني إلى العنوان [email protected]، مؤكداً بأنه يستحيل قيام البنك بطلب أي بيانات مصرفية خاصة أو أرقام الـ OTP أو كلمات سرية بهذه الطريقة أو بأي شكل من الأشكال.

كما ينصح بتفعيل الاشعارات للتأكيد على كل عملية مصرفية والتعرف عليها، لا سيما للدفع عبر القنوات الالكترونية والرقمية، مع الحرص على تفقد رصيد الحساب والبطاقة الائتمانية على نحو منتظم، وتغيير أرقام وكلمات المرور بصورة مستمرة.

