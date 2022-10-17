«وربة»: ليالي الفهد رئيساً لمجموعة العمليات في البنك

مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن تعيين ليالي الفهد رئيساً لمجموعة العمليات في البنك، وذلك بعد حصولها على موافقة بنك الكويت المركزي، مشيراً إلى أن تعيينها يأتي ضمن استراتيجية البنك التي تهدف إلى تعزيز قياداته التي تسهم في نمو وازدهار أعمال البنك، وتمكين الطاقات الوطنية.

ولفت «وربة» في بيان صحافي إلى أن تعيينها يعكس مبادرات «وربة» ورؤيته الثاقبة في تدعيم موارده البشرية بالكفاءات، وفي مقدمتهم المراكز القيادية. وأوضح أن استقطاب القيادات الناجحة من الاستراتيجيات الرئيسية التي ينتهجها بنك وربة، حيث تعتبر السيدة ليالي الفهد الحاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال. والتي تتمتع بخبرة مصرفية متنوعة في مجال العمل المصرفي لمدة تتجاوز 26 عاما، حيث ابتدأت مسيرتها بأحد البنوك المحلية في ادارة العمليات ومن ثم التحقت بعدة بنوك محلية وتبوأت عدة مناصب كان آخرها نائب المدير العام لمجموعة العمليات المصرفية.

كما حصلت ليالي الفهد على العديد من الشهادات المهنية المعتمدة في قطاع الاعمال والقيادة من قبل معهد الدراسات المصرفية وبنك الكويت المركزي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

