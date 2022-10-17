شراكة بين «وفرة العقارية» و«Enviroserve»

مال وأعمال

في إطار مسؤوليتها الإجتماعية ودورها المتزايد في خدمة المجتمع، واهتماماً منها بالبعد البيئي والاقتصادي وأهميته في الإرتقاء الكويت.

وقَّعت شركة وفرة العقارية عقداً إستراتيجيّاً مع شركة Enviroserve لمكافحة التلوث البيئي.

وبهذه المناسبة أشارت شركة وفرة العقارية في بيان صحافي أن توقيع عقد الشراكة الاستراتيجي بينها وبين شركة Enviroserve يأتي انطلاقا من توجه الشركة لمكافحة التلوث والتغير المناخي.

وتستهدف الشركة من وراء توقيع عقد الشراكة العمل على تقليل استخدام البلاستيك وإعادة تدويره باعتباره من بين المخاطر البيئية التي تواجه المجتمع والحد من المخاطر الذي تواجهه وتؤثر سلباً على صحة الفرد والمجتمع.

