loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

لمكافحة التلوُّث البيئي وإعادة تدوير النفايات

شراكة بين «وفرة العقارية» و«Enviroserve»


في إطار مسؤوليتها الإجتماعية ودورها المتزايد في خدمة المجتمع، واهتماماً منها بالبعد البيئي والاقتصادي وأهميته في الإرتقاء الكويت.
وقَّعت شركة وفرة العقارية عقداً إستراتيجيّاً مع شركة Enviroserve لمكافحة التلوث البيئي.
وبهذه المناسبة أشارت شركة وفرة العقارية في بيان صحافي أن توقيع عقد الشراكة الاستراتيجي بينها وبين شركة Enviroserve يأتي انطلاقا من توجه الشركة لمكافحة التلوث والتغير المناخي.
وتستهدف الشركة من وراء توقيع عقد الشراكة العمل على تقليل استخدام البلاستيك وإعادة تدويره باعتباره من بين المخاطر البيئية التي تواجه المجتمع والحد من المخاطر الذي تواجهه وتؤثر سلباً على صحة الفرد والمجتمع.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة