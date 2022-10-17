«الأهلي المتحد»: أبشر بالفوز مع برنامج جوائز الحصاد الإسلامي

مال وأعمال

ضمن برنامج الحصاد الإسلامي، حساب السحب الاول على الجوائز الذى يقدمه البنك الأهلي المتحد، يجري البنك في الثاني من نوفمبر المقبل، السحب الشهري الذى يترقبه عملاء الحصاد الإسلامي لإعلان الرابح سعيد الحظ الذى سيفوز بالجائزة البالغ قيمتها 100,000 دينار وذلك تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة في المبنى الرئيسي للبنك الأهلي المتحد. وبهذه المناسبة، أفادت رئيس إدارة قنوات التوزيع البديلة بالبنك الأهلي المتحد هنادي خزعل: ينفرد حساب الحصاد الإسلام بمجموعة من المميزات الحصرية حيث يعد أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب. وأضافت خزعل: «هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب بفتح حساب الحصاد للتوفير الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد. وأكدت خزعل: يسهم برنامج جوائز الحصاد الإسلامي في تعزيز نشر ثقافة التوفير والتشجيع على الإدخار بين أفراد المجتمع، كما يساهم في تغير حياة عملائه إلى الأفضل من خلال الفوز بالجوائز القيمة التي تساهم في إدخال السعادة في نفوسهم، ومن هذا المنطلق يحرص البنك المراجعة الدورية لهيكل السحوبات وتعديلها بما يتوافق مع متطلبات وطموحات عملاء البنك.

يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100,000 د.ك. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1,000 دينار كويتي لكل جائزة.

