«اتحاد المصارف»: بنوك الكويت منيعة ضد الأزمات

مال وأعمال

أعلن اتحاد مصارف الكويت، أنه نظم حفل استقبال في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية يوم الجمعة الماضي الموافق 14 اكتوبر على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد في الفترة ما بين 10 وحتى 16 أكتوبر، لإبراز قوة الاقتصاد الكويتي ونظامه المالي والمصرفي على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.

وبهذا الصدد قال أمين عام الاتحاد د. حمد الحساوي في تصريح صحافي، أن الاتحاد يحرص على استمرار تواجده في مثل هذه المحافل المهمة والتي تشكل مناسبة ثمينة لإظهار قوة النظام المالي والمصرفي الكويتي محليا أولا وعلى الصعيدين العربي والعالمي ثانيا. وأضاف أن حفل الاستقبال يهدف إلى تعريف الحاضرين بمتانة هذا القطاع في اعتماد وتطبيق المعايير التنظيمية والرقابية الدولية التي عالجت العديد من الأزمات حتى باتت مصارف الكويت محصنة منيعة قادرة على امتصاص الأزمات في ضوء رقابة بنك الكويت المركزي وسياسته النقدية الحصيفة. وذكر أن الاتحاد اشار إلى التصنيفات المرموقة ومؤشرات السلامة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي ووحداته، ودور المصارف في تمويل الاقتصاد والتنمية فضلا عن تعريف الحضور الدولي بالقطاع المصرفي الكويتي.

وقال ان لمصارف الكويت أصولاً خارجية تشكل جزءا من النظام المالي العالمي موضحا ان الحفل حظي بلقاءات للمصرفيين الكويتيين مع نظرائهم من دول العالم لمناقشة المستجدات المالية والمصرفية. وبيّن الحساوي أن حفل الاستقبال استقطب فرصا لتبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في مجال الأعمال المصرفية من تمويل واستثمار ومجالات أخرى، وتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته الكويت على أكثر من صعيد لاسيما فيما يتعلق بإجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي وتحديث التشريعات نحو اقتصاد اكثر تنافسية ومناخ أعمال أفضل فضلاً عن ما يشهده القطاع المصرفي من تطور هائل في مجال التكنولوجيا المالية وتقديم أحدث الخدمات المصرفية والحلول المالية المتوافقة مع تلك التي تقدمها البنوك الرائدة حول العالم. كما أشار الحساوي أن الاتحاد شارك في تنظيم ندوة حول المشهد المالي المتطور في الكويت بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية. وأوضح الحساوي أنه في فصل الخريف من كل عام يعقد مجلسا محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اجتماعاتهما السنوية فيما ينظم البنك والصندوق منتديات لتسهيل تفاعل الحكومات والمعنيين من خبرائهما مع القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني ومسؤولي القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وممثلي المنظمات الدولية. ولفت الى انه جرى التركيز في هذه الفعاليات على مناخ الاقتصاد العالمي وآفاق نموه ومناقشة قضايا التنمية والتمويل والسياسات النقدية والمصرفية. وذكر أن الحفل برعاية محافظ بنك الكويت المركزي وبحضور محافظي الدول العربية ورؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية والقيادات المصرفية التنفيذية وعدد من الشخصيات الاقتصادية والمالية والمصرفية حول العالم.

