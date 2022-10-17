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مال وأعمال

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«الخليج» يشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليَّين


شارك بنك الخليج في فعاليات واجتماعات صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي، التي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الحالي، بحضور عدد كبير من صانعي السياسات النقدية والمالية من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع المصرفي، من مختلف دول العالم.
وعلى هامش الاجتماعات، حضر وفد بنك الخليج الذي ضم كلاً من نائب الرئيس التنفيذي وليد مندني، ونائب المدير العام للاتصالات المؤسسية أحمد الأمير، ونائب مدير عام إدارة الخزينة لمياء كرم حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجلس محافظي البنك الدولي،.
وتعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فرصة مهمة للتشاور والاستماع إلى أراء عدد كبير من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي البنوك وشركات القطاع الخاص من مختلف دول العالم، حول العديد من القضايا والتحديات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية في السنوات الأخيرة، لاسيما تداعيات جائحة كورونا وارتفاع مستويات التضخم وغيرها من القضايا.


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