«زين» حصدت جائزة من «Liferay» تقديراً لتميّزها

مال وأعمال

حصدت زين جائزة «أفضل شركة في قطاع الأعمال والمستهلك (B2C) والسوق» من شركة Liferay المُزوّد الرائد للمنصات الرقمية التي تبتكر تجارب رقمية مُحسَّنة على مستوى المؤسسات والمدعومة بالسحابة لتسريع وتيرة الابتكار، وذلك تقديراً لتميز زين في تقديم تجارب العملاء الرقمية القائمة على الابتكار.

وأتت الجائزة على هامش مُشاركة «زين» في معرض جيتكس للتقنية 2022 في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور المدير التنفيذي لهندسة الشبكات في شركة زين الكويت دعيج العود، والمدير العام لشركة Liferay الشرق الأوسط وأفريقيا مسلم دالاتي، والذي أشاد بنجاح وتميز زين في الاستفادة من التقنيات المبتكرة لتعزيز قدرات تجربة العملاء.

ومن خلال الشراكة طويلة الأمد القائمة بين الشركتين منذ عام 2016، أتت هذه الجائزة تقديراً لجهود زين المستقبلية في إدارة محتوى الويب ونتائج البحث والتكامل عبر التطبيقات وغيرها المزيد، فقد ساهم التعاون مع زين إلى إرساء دعائم نهج مبتكر في اعتماد خدمات السحابة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المجتمعات المتقدمة رقميًا، وذلك باستخدام أحدث الخدمات الرقمية من خلال منصة Liferay للتجربة الرقمية (DXP).

ومن خلال ترقية تجارب دورة حياة العملاء الشاملة، وبفضل التخصيص المرتكز على البيانات في بيئة متصلة وآمنة، عززت زين خبرتها وقدراتها للارتقاء بتجربة العملاء نحو مستوى أفضل وأكثر تطوراً.

وقال المدير التنفيذي لهندسة الشبكات في شركة زين الكويت دعيج العود: « بصفتنا شركة رائدة في قطاع الاتصالات، فنحن نعتبر أن من صميم مسؤوليتنا الارتقاء بتجارب العملاء باستخدام أحدث التقنيات ذات الصلة، وقد ساهمت علاقتنا مع Liferay في نجاح استراتيجيتنا التنموية الشاملة لتقديم أفضل المنتجات والخدمات، مما يمهد الطريق نحو إنشاء مجتمع رقمي واقتصاد معرفي.» ومن خلال التركيز على تقنية اتصال الجيل السادس 6G القادمة ومزاياها وإمكاناتها التي لا تُحصى، من المتوقع أن يحرز قطاع الاتصالات تقدماً بخطوات واسعة وغير مسبوقة في خدمات المؤسسات، ومن المؤكد أن هذا سيعزز القيمة التي تقدمها «زين»، بالإضافة إلى أدائها عالي المستوى وموثوقيتها المتعارف عليها في سائر أنحاء المنطقة.

وقال المدير العام لشركة Liferay الشرق الأوسط وأفريقيا مسلم دالاتي: « تتميز زين بأنها مؤسسة ذات تفكير مستقبلي، ومن شأن هذه الرؤية والفلسفة أن تساعد أيضاً في تقدم عملائها باستخدام حلول المؤسسات الخاصة بها، ولقد شهدنا في السنوات الخمس الماضية وحدها تطورات هائلة وحاسمة لعبت دوراً كبيراً في دعم نمو المؤسسات من عملاء زين».

وأضاف دالاتي: «من دواعي سرورنا البالغ أن نكرّم زين اليوم بتقديم هذه الجائزة الخاصة تقديراً لدورها الفاعل ومساهمتها في نهضة ونمو القطاع، حتى تتمكن من مواصلة دورها القيادي في التحول السريع من خلال تبني نموذج رحلة العميل المرن والمستدام في ظل مشهد الأعمال الديناميكي، وبفضل حلول Liferay ذات المصدر المفتوح والمرنة والقابلة للتطوير على السحابة وفي الخدمة، سيستمر عملاء زين بالاستمتاع بتجارب موحدة وسلسة وممتعة».

وتستمر زين في تحقيق استراتيجيتها نحو التحوّل إلى المزوّد الرقمي المُتكامل، والتي تهدف من خلالها بشكل رئيسي إلى تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة في السوق الكويتي، كما تعكس هذه الجائزة التزام زين بدفع عجلة التحوّل الرقمي في الكويت من خلال المُساهمة في تطوير قطاع الأعمال المحلّي.

