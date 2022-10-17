بايدن: تباطؤ الاقتصاد العالمي.. وليس قوة الدولار

مال وأعمال

نفى الرئيس الأميركي جو بايدن مخاطر قوة الدولار الأميركي على العالم وألقى باللوم على النمو الهزيل وأخطاء السياسة في أجزاء أخرى من العالم، مشيراً إلى أنها السبب في تراجع الاقتصاد العالمي.

قال بايدن للصحافيين خلال جولة لحملته الانتخابية في بورتلاند بولاية أوريغون «لست قلقاً بشأن قوة الدولار.. أنا قلق بشأن بقية العالم». وأضاف «اقتصادنا قوي بما يكفي». وتتناقض تعليقات بايدن مع ما يقوله كبار القادة في البلدان الأخرى، الذين أعربوا بشكل متزايد عن مخاوفهم بشأن الكيفية التي يؤدي بها ارتفاع العملة الأميركية إلى زيادة التضخم في اقتصاداتهم. إذ ارتفع الدولار بنسبة 15% تقريباً هذا العام حيث شرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في حملة شرسة لرفع معدلات الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة. وكان تأثير ارتفاع الدولار موضوعاً رئيسياً بين المندوبين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الذين اختتموا اجتماعاتهم الخريفية يوم السبت في واشنطن. وسمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي وابلاً مستمراً من المخاوف من الدول الأخرى بشأن الكيفية التي أدى بها ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة وارداتهم وزيادة التضخم، مما أدى إلى بدء دوراتهم الخاصة من التضييق.

