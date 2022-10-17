انتعاش الشراء الفردي مع انخفاض سعر الذهب

مال وأعمال

قال تقرير اقتصادي متخصص إن أسعار الذهب انخفضت بنسبة 1 في المئة لتصل إلى 1644 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إثر استمرار التوقعات برفع الفائدة الأميركية.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة (دار السبائك) أن المعدن الأصفر يقترب من أدنى مستوى له في 19 شهرا متوقعا أن تزيد خسائر الذهب في حال استمر المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) في تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم.

ونقل التقرير عن رئيس التخطيط الاستراتيجي والمتابعة لدى الشركة عادل الفضلي قوله إن التضخم في السوق الأميركي مازال مرتفعا ما يعني زيادة أسعار الفائدة في المستقبل المنظور «وهذا يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب إذ يفضل المستثمرون حول العالم شراء الدولار الأميركي عن الاستثمار بالمعادن الثمينة». وبيّن أن الذهب يعد أحد الملاذات الآمنة ضد الاضطرابات الاقتصادية والتضخم ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يعني أن استمرار قوة الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين حاملي العملات الأخرى مما يحد من الطلب على السبائك ويدفعها للتراجع.

وعن السوق المحلي أفاد الفضلي بأنه شهد زيادة في عمليات الشراء الفردية نظرا إلى انخفاض سعر الذهب إذ بلغ سعر الغرام من عيار 24 بلغ 16?6 دينارا أما عيار 22 فبلغ 15?2 دينارا في حين بلغ سعر الفضة 231 دينارا للكيلوغرام الواحد.

