«بيكر تلي» حصل على شهادة «أفضل بيئة عمل»

مال وأعمال

حصل مكتب بيكر تلي الكويت عن جدارة واستحقاق على شهادة «أفضل بيئة عمل» التي تمنحها مؤسسة Great Place To Work، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، للشركات والمؤسسات التي تبذل جهوداً متميزة في خلق بيئة عمل مريحة وإيجابية ومحفزة للموظفين.

وقد صرح بذلك علي الحمد، الشريك الرئيسي في بيكر تلي، وأضاف قائلاً إن بيكر تلي هو أول مكتب لخدمات التدقيق والضرائب والاستشارات في دولة الكويت يحصل على هذه الشهادة.

وفي هذا السياق، أقام مكتب بيكر تلي احتفالية بهذه المناسبة بفندق ميلينيوم الشرق حضره جميع الموظفين وإدارة المكتب.

وقد سلم الشهادة من جانب مؤسسة Great Place To Work ديفيد شماس إلى علي الحمد، الشريك الرئيسي.

وقد ذكر الحمد أن شهادة «أفضل بيئة عمل» تصدر عن مؤسسة Great Place To Work، وهي مؤسسة عالمية تختص بتقييم بيئات العمل المتميزة من خلال معايير تم وضعها نتيجة لخبرات قادة عظماء، وحصيلة استطلاع آراء ملايين الموظفين الذين يعملون بآلاف الأماكن حول العالم، لاسيما وأن معظم هذه الآراء تستند إلى مقارنة بيئات عمل بغيرها، مما يمثل مؤشر حقيقي على التميز.

وتُمنح هذه الشهادة للجهات والمؤسسات التي تحقق المعايير والشروط الموضوعة من قِبل المؤسسة الأمريكية استناداً إلى تحليل شامل تطبقه المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستخلص نتائجه بالاعتماد على الآراء والملاحظات التي يقدمها الموظفون كجزء من استطلاع موسع حول تجربة مكان العمل.

ونوه الحمد إلى أن الاستبيان المشار إليه يغطي معايير محددة بشأن بيئة العمل، ومن بينها الرعاية، التعاون، التواصل، تنمية القدرات والكفاءات، الصورة الذهنية للشركة، المصداقية، الموضوعية، مشاركة الموظفين في اتخاذ القرار، المساواة، العدالة، النزاهة، الاحترام وروح فريق العمل الجماعي والمساندة.

وأشار الحمد إلى أن الحصول على هذه الشهادة يأتي تتويجاً لجهود إدارة بيكر تلي الكويت الرامية إلى تطوير بيئة العمل الداخلية وتعزيز ولاء الموظفين للعلامة التجارية والتي ينعكس أثرها على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء في إطار استراتيجية أعمال مدروسة.

وأضاف الحمد أن حصول بيكر تلي على شهادة «أفضل بيئة عمل» يعد اعترافاً بوجود نظام يعتني بتوفير بيئة عمل جيدة في حدها الأدنى وقياس مدى تحقيقها يعتمد على الاستبيانات التي تقوم بها مؤسسة Great Place To Work لموظفي كيان الأعمال والتي تتم باستقلالية وسرية تامة.

واختتم الحمد تصريحاته قائلاً إن حصول بيكر تلي على هذه الشهادة يمثل نقطة بداية وتحتاج إلى جهود متواصلة من إدارة بيكر تلي لتطوير بيئة العمل بشكل مستدام وأن هذا لا يتحقق إلا من خلال فتح قنوات التواصل بين إدارة بيكر تلي والموظفين.

