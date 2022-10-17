سرقة عملات مشفرة بـ 3 مليارات دولار منذ بداية العام

مال وأعمال

كشفت بيانات شركة Chainalysis لتحليل البلوكتشين، أنه تمت سرقة عملات مشفرة بقيمة 3 مليارات دولار منذ بداية 2022 عبر 125 عملية.

وذكرت الشركة أن قيمة المسروقات خلال عام واحد تتجه لتحطيم الأرقام القياسية في 2022، مشيرة إلى أن عمليات السرقة في أكتوبر الحالي هي الأعلى على مدار العام بواقع 718 مليون دولار.

ومنذ أغسطس الماضي، تمت سرقة بما قيمته 1.83 مليار دولار عبر الجسور، منها 1.21 مليار دولار خلال العام الحالي. وتتضمن بعض أكبر السرقات هذا العام سرقة 190 مليون دولار من «نوماد» مزود جسر العملات المشفرة في أغسطس، وخسارة شركة «هارموني» ومقرها كاليفورنيا بمبلغ 100 مليون دولار في أواخر يونيو، وجسر «رونين» بقيمة 625 مليون دولار في مارس.

وكشفت منصة «بينانس» المرتبطة بتقنية «بلوك تشين»، الأسبوع الماضي، أنها تعرضت لسرقة تشفير بقيمة 570 مليون دولار. وتعتبر «بينانس»، التي تصف نفسها بأنها أكبر بورصة تشفير من حيث حجم التداول، أحدث شركة تتأثر بسرقة كبيرة هذا العام.

