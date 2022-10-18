خادم الحرمين: السعودية وسيطة سلام ومنارة للإنسانية

عربيات ودوليات

الرياض – الوكالات: افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر الاتصال المرئي أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأكد الملك سلمان أن السعودية أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل.

وأضاف أن السعودية تشهد حراكاً تنموياً شاملاً مستهدفةً تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، كما تستهدف دعم المحتوى المحلي وتسهيل بيئة الأعمال وتمكين المواطن. وأضاف الملك سلمان أن السعودية تمضي بخطى متسارعة نحو مواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي، مشيراً إلى أن السعودية ملتزمة بمساعدة الدول المحتاجة والمتضررة من الكوارث والأزمات.

ونوه الملك سلمان إلى أن المملكة قدمت مساعدات في مجال الأمن الغذائي والزراعي بما يقارب 2.8 مليار ريال.

وحول الشؤون الإقليمية والدولية، أكد خادم الحرمين الشريفين خلال كلمته أمام مجلس الشورى، أن السعودية كانت ولا تزال وسيطة للسلام ومنارة للإنسانية للعالم قاطبة.

وشدد خادم الحرمين الشريفين على أن المملكة تعمل جاهدة على دعم واستقرار وتوازن أسواق النفط. وأوضح خادم الحرمين الشريفين خلال كلمته في الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى ان المملكة «تسعى حثيثا نحو ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث مجتمعة وهي (أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي.»، وأضاف الملك سلمان: «وتعمل بلادنا جاهدة ضمن استراتيجيتها للطاقة، على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي، ويتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة «أوبك بلس» نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها. وكذلك حرص المملكة على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها».

على جانب آخر، شدد العاهل السعودي على أن استتباب السلم والأمن الدوليين لا يتحقق من خلال سباق التسلح أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، «ومن هنا نحث المجتمع الدولي على تكثيف ومضاعفة الجهود في سبيل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وضمان خلو منطقة الشرق الأوسط منها، كما ندعو إيران للوفاء عاجلا بالتزاماتها النووية، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتخاذ خطوات جِديّة لبناء الثقة بينها وبين جيرانها والمجتمع الدولي». وشدد الملك سلمان على موقف المملكة الداعم لجهود إيجاد حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية. كما أعرب عن أمله أن تؤدي الهدنة الأممية في اليمن لإنهاء الأزمة وصولا لحل سياسي.

وفي الشأن العراقي، قال الملك سلمان إن أمن العراق واستقراره ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة. وبشـأن لبنان، أكد الملك سلمان ضرورة بسط سلطة حكومة لبنان على جميع أراضيه لضبط أمنه والتصدي لتهريب المخدرات والإرهاب. وفي الشأن السوري، شدد العاهل السعودي على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن بما يحفظ سيادة سورية واستقرارها وعروبتها. وفي الملف الليبي، أكد دعم السعودية لوقف إطلاق النار الكامل وضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة دون إبطاء.

