خالد بن سلمان: نستغرب الاتهامات الزائفة بوقوفنا مع روسيا

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عن استغرابه من اتهام المملكة العربية السعودية بالوقوف مع روسيا في حربها مع أوكرانيا. وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة على تويتر «الاتهامات الزائفة للسعودية بالوقوف مع روسيا لم تأت من أوكرانيا». وفي سياق آخر يتعلق بقرار «أوبك+» بخفض إنتاج النفط قال الأمير خالد بن سلمان، إن قرار «أوبك» اتخذ بالإجماع ولدوافع اقتصادية بحتة». وكتب الامير خالد بن سلمان «على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتُّخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتَّهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا!! ‏إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟». يذكر أن السعودية سبق أن رفضت الانتقادات الموجهة لقرار «أوبك+» بخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا اعتباراً من نوفمبر.وأصدرت العديد من الدول الأعضاء في المجموعة بيانات أكدت ان قرار خفض الانتاج كان بالإجماع.وكتب وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي في تويتر «أود أن أؤكد أن قرار منظمة أوبك الأخير بخفض الإنتاج كان قراراً فنياً بحتاً وقد تم بالإجماع وليس قرارا سياسيا كما يحاول البعض وصفه». وفي المنامة صرّح وزير النفط والبيئة محمد بن مبارك بن دينه أن قرار خفض إنتاج النفط «جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وبعد دراسة فنية مستفيضة بحتة متخصصة في أوضاع وتطورات الأسواق العالمية».بدوره، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص الأحد من الجزائر أن قرار تحالف أوبك بلاس خفض حصص إنتاج النفط لا يتضمن «أي رسائل لأحد» وقال إن القرار «لا يستهدف الوصول الى سعر معين فبالعكس شاهدنا ان الأسعار انخفضت بعد اجتماعنا».

