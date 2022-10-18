مسؤول إماراتي يتحدث عن عودة ترامب لرئاسة أميركا

عربيات ودوليات

أعرب مسؤول أمني إماراتي عن تفاؤله في حال فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بسباق الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة بعد عامين، مشيراً إلى أن أداء الجمهوريين أثبت نجاحه على خلاف نظرائهم الديموقراطيين.

جاء ذلك في تغريدة للفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نشرها على حسابه في «تويتر»، أمس. وقال خلفان: «إذا عاد ترامب إلى الرئاسة من جديد فستعود للعالم حالة من الاستقرار أفضل بكثير مما هي عليه الآن، وسيزول إلى حد كبير التوتر بين الدول العظمى».

وأشار إلى أن «إدارة الديموقراطيين ثبت فشلها الذريع على كل الأصعدة».

ولم يعلن الرئيس الأميركي السابق، الذي بنى علاقات قوية مع دول خليجية، موقفه الرسمي بعد من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان خلفان وجه انتقادات إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال الأيام الأخيرة، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والسعودية، إثر قرار «أوبك+» بخفض إنتاج النفط.

وقال خلفان، السبت الماضي: إن «إدارة بايدن كانت تخطط لإضعاف الاقتصاد الروسي. فشلت هذه الخطة وأصبح الروبل أقوى. وأسعار النفط ارتفعت فدرت مليارات على الاقتصاد الروسي. لأن إدارة بايدن بدل أن تضع اللوم على نفسها تضع اللوم على السعودية، مضيفاً: «الرأي العام العالمي لن تخدعه هذه الحيلة».

كما أكد خلفان وقوف الإمارات إلى جانب السعودية قائلاً: إن «الإمارات إذا خيرت بين أن تقف مع السعودية أو أميركا فستتختار الوقوف مع السعودية دون شك، مضيفاً: الإمارات لا تخفي موقفها مع المملكة. موقفها معلن والجميع يعرفه. الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي.

