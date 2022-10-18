بريطانيا.. مباحثات سرية لـ«انقلاب برلماني» يطيح بتراس

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لندن – الوكالات: تواجه رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أزمة سياسية قد تطيح بها من منصبها، نتيجة خطتها الاقتصادية التي كانت مثار جدل في الأوساط البريطانية خلال الفترة الماضية. وقالت صحيفة «ديلي ميل»: إن أعضاء بالبرلمان البريطاني سيحاولون الإطاحة بليز تراس، على الرغم من تحذير «داوننغ ستريت» من أن ذلك قد يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف النقاب عنها أن أكثر من 100 عضو في البرلمان ينتمون إلى حزب المحافظين الحاكم مستعدون لتقديم رسائل بسحب الثقة من تراس إلى غراهام برادي رئيس لجنة حزب المحافظين التي تنظم انتخابات القيادة.

وفقدت بريطانيا، الغارقة في أزمة سياسية، ثلاثة رؤساء وزراء منذ أن صوتت على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، وفقا لـ»رويترز». وأضاف التقرير أن غراهام يقاوم هذه الخطوة قائلا إن «تراس ووزير المالية المعين حديثا جيريمي هانت يستحقان فرصة لوضع استراتيجية اقتصادية في ميزانية يوم 31 أكتوبر».

من ناحية أخرى قالت صحيفة «تايمز» إن بعض أعضاء البرلمان عقدوا مباحثات سرية بشأن استبدال تراس بزعيم جديد. وكتبت الصحيفة أن «هانت يمسك بزمام الأمور في وقت يطوق المتآمرون رئيسة وزراء ضعيفة» مذكرة بأن المحافظين لا يزالون يسعون الى وسيلة لازاحة تراس من الحكم. وأضافت الصحيفة أن الثقة «لن تستعاد ما دامت» في منصبها، مدافعة عن ريشي سوناك، منافس تراس الذي هزمته في انتخابات رئاسة الحزب.

وذكرت الصحافة البريطانية أن سوناك يتحرك في الكواليس لدى نواب محافظين لأخذ المبادرة، مشيرة أيضا إلى وزير الدفاع بن والاس كمرشح محتمل لخلافة تراس.

وقال النائب المحافظ ذو الباع الطويل كريسبن بلانت للقناة البريطانية الرابعة «اعتقد أن اللعبة انتهت، وأنه ينبغي الآن السؤال عن كيفية إدارة مرحلة خلافتها».

من جهتها، اعتبرت اليشا كيرنز الرئيسة الجديدة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم أن مسألة بقاء تراس في داونينغ ستريت أوعدم بقائها «بالغة الصعوبة». وقالت عبر تايمز راديو «تم التشكيك في صدقيتنا الأخلاقية (في عهد بوريس جونسون)، والآن يطرحون تساؤلات عن صدقيتنا المالية».وتراجعت تراس جزئيا عن الخطة الاقتصادية لحكومتها، وقالت في تصريحات الجمعة إن ضريبة الشركات البريطانية سترتفع إلى 25 في المئة اعتبارا من أبريل من العام المقبل بدلا من إبقائها عند 19% كجزء من «الميزانية المصغرة» الأولية لحكومتها. وفي محاولة لتهدئة الأسواق المالية، أقالت تراس وزير المالية كواسي كوارتنغ وألغت بنودا من برنامجهما الاقتصادي المثير للجدل، وفقا لـ»رويترز». وقامت تراس بطرد كوارتينغ من منصبه الجمعة، مع أنهما أعدا الخطة معا.

