تعرية اللاجئين.. الأمم المتحدة غاضبة وتركيا واليونان تتراشقان الاتهامات

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: اعربت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن انزاعاجها الشديد من تقارير عن تعرية ما يقرب من 100 مهاجر على الحدود بين اليونان وتركيا. وقالت المفوضية، في تغريدة عبر حسابها على تويتر إنها «تشعر بقلق عميق إزاء التقارير والصور الصادمة لـ 92 شخصا، ورد أنه تم العثور عليهم على الحدود البرية اليونانية - التركية، وقد جردوا من ملابسهم». وأضافت «ندين مثل هذه المعاملة القاسية والمهينة وندعو إلى إجراء تحقيق كامل في هذا الحادث».

وتبادلت تركيا واليونان إلقاء اللوم على بعضهما البعض في هذا الوضع. ونشر وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتاراتشي، عبر حسابه على تويتر السبت، صورة أشار ضمنيا إلى أنها تضم مجموعة من الـ 92 مهاجرا على الحدود، متهما تركيا بانتهاج «سلوك مخز». ولم يتضح سبب عدم ارتداء الرجال في الصورة للملابس. وقال ميتاراتشي تعليقا على الصورة «سلوك تركيا تجاه 92 مهاجرا أنقذناهم على الحدود اليوم عار على الحضارة» وأضاف وزير الهجرة اليوناني أنه يتوقع من أنقرة التحقيق في الحادث وحماية حدودها مع الاتحاد الأوروبي. وقالت الشرطة اليونانية، السبت الماضي، إن قواتها «عثرت يوم الجمعة على 92 مهاجرا غير شرعي بلا ملابس وبعضهم مصاب بجروح على أجسادهم» بالقرب من الحدود الشمالية للبلاد.

في المقابل، نفت تركيا ضلوعها في الحادث.وقال إسماعيل كاتاكلي نائب وزير الداخلية التركي ردا على ميتاراتشي «نظرًا لأنك لم تتمكن من العثور على حالة واحدة لانتهاك حقوق الإنسان من قبل تركيا، فأنت تسعى فقط إلى عرض صور وحشيتكم التي تسببتم فيها كما لو أن تركيا قد ارتكبت ذلك». كما اتهم كاتاكلي اليونان بـ «التلاعب وخيانة الأمانة».

