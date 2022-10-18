«سرقة تريليونات الضرائب».. القضاء العراقي يلاحق «أشخاصا نافذين وشبكة منظمة»

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بغداد - الوكالات: أكد القضاء العراقي عن صدور مذكرات قبض بحق المشتبه بهم. في قضية «سرقة 2.5 مليار دولار» من الأمانات الجمركية والضريبية». وقال المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، «سبق وأن تلقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 21/8/2022 اخبار يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت أفعالاً مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الأمانات الكمركية والضريبية». وأوضح أنه «قررت المحكمة بتاريخ 21/8/2022 إيقاف صرف هذه الأمانات بموجب كتاب موجه إلى مكتب وزير المالية في حينها». وأضاف أن «المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق المشتبه بهم واستمعت إلى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة والتحقيق مستمر بغية استكمال الأدلة في القضية».

من جهته أصدر مصرف الرافدين بيانا بشأن «سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب» وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان «نؤكد عدم علاقة المصرف باي عمليات تلاعب أو سرقة يجري الحديث عنها». مشيرا إلى أن «ما يجري الحديث عنه في الآونة الأخيرة هو موضوع يتعلق بالهيئة العامة للضرائب وحساباتهم المصرفية». ولم تكشف السلطات هوية المتورطين في القضية ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، السبت، طلبا بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد. ويتحدث الكتاب الرسمي المؤرخ 12 أكتوبر عن «عملية سرقة 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين».

