«الكاميكازي» تضرب كييف ومحطات الطاقة الأوكرانية

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عواصم - الوكالات: تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف صباح امس لقصف روسي بطائرات مسيرة كاميكازي «انتحارية» بعد ساعات من قصف أوكراني استهدف مدينة بيلغورود الروسية الحدودية. وجددت سلطات كييف التحذير من استمرار الغارات على المدينة، وطالبت من المدنيين البقاء في الملاجئ.

وأكد واندري يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أن كييف استُهدفت بمسيرات انتحارية، داعيا الغرب إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي في أسرع وقت ممكن. بدوره، قال مسؤول أوكراني محلي إن حريقا هائلا اندلع امس في منشأة للطاقة في منطقة دنيبروبتروفسك (وسط) بعد قصفها بصاروخ روسي. وأضاف حاكم المنطقة فالنتين ريزنيشنكو على تطبيق تليغرام أن «قوات دفاعنا الجوي دمرت 3 صواريخ معادية»، وأصاب صاروخ واحد منشأة للطاقة وتسبب في اندلاع حريق كبير.

وفيما ذكرت مصادر اوكرانية ان نحو 300 منطقة في أوكرانيا باتت «بلا طاقة» فقد أكد الحاكم الأوكراني لمقاطعة زاباروجيا (جنوب) تجدد قصف القوات الروسية على وسط مدينة زاباروجيا.

في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إنها مستمرة في استهداف مواقع القيادة العسكرية الأوكرانية وأنظمة الطاقة في البلاد بينما تشهد مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا قصفا أوكرانيا مكثفا وقالت روسيا إنها صدت تقدم القوات الأوكرانية في مقاطعات دونيتسك وخيرسون وميكولايف (جنوب) ودمرت عدة مستودعات ذخيرة للجيش الأوكراني.

وفي أوروبا، بدأ حلف شمال الأطلسي «الناتو» مناوراته النووية السنوية «ستدفاست نوون»، بمشاركة عشرات الطائرات فوق شمال أوروبا وغربها.

وفي مقابل ذلك، تستعد روسيا هي الأخرى لإجراء تدريباتها النووية بشكل متزامن مع المناورات الأطلسية أو بعدها مباشرة.

وستجري التدريبات الاطلسية فوق سماء بلجيكا التي تستضيف المناورات، وفوق بحر الشمال والمملكة المتحدة حسب المصدر ذاته الذي أكد أنه لن يتم استخدام أسلحة حية خلال المناورات.

كما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ للتوقيع على مهمة لتدريب 15 ألف جندي أوكراني، ومن المرجح تقديم المزيد من المساعدات العسكرية والمالية.

وكان سفراء الاتحاد الأوروبي دعموا بالفعل الجمعة الماضي مهمة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي لتدريب الجنود الأوكرانيين، ومن المتوقع أن يوافق الوزراء رسميا على المبادرة. ومن المقرر أيضا أن يدعم وزراء خارجية دول الاتحاد تقديم 500 مليون يورو إضافية في صورة مساعدات عسكرية لكييف، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي المخصص منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي إلى 3.1 مليارات يورو.

