إيران تنفي تزويد روسيا بـ«مسيرات حربية»

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: أكدت إيران، امس انها لم تزود روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحافي أسبوعي «الأنباء المنشورة عن تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة لها أطماع سياسية، وتنشرها مصادر غربية. لم نوفر أسلحة لأي طرف من الدولتين المتحاربتين».

يأتي ذلك فيما قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، امس إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الإضافية على إيران لن تقتصر على إدراج بعض الأفراد في القائمة السوداء إذا ثبت تورط طهران في حرب روسيا على أوكرانيا. وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد يسعى للحصول على أدلة دامغة على أي تورط إيراني في حرب روسيا على أوكرانيا.

