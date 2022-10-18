إهانات وشتائم في المناظرة الرئاسية البرازيلية

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برازيليا - الوكالات: تبادل الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جاير بولسونارو ومنافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الإهانات والشتائم في أول مناظرة مباشرة بينهما قبل أسبوعين من موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في البرازيل. واتهم لولا خصمه بولسونارو بأنه «ملك الأخبار الزائفة»، ليرد عليه الأخير باتهامه بالكذب والفساد وحيازة سجل «مشين» في مبارزة كلامية حادة قبل المواجهة الانتخابية التي تثير استقطابا حادا في 30 أكتوبر. وإذ اشتدت في بعض الأحيان نبرة المناظرة التي استمرت أقل من ساعتين على قناة «بانديرانتس» إلا أن اللهجة كانت أقل حدة من مناظرات الجولة الأولى التي شارك فيها مرشحون آخرون. وفي البداية، دارت المناظرة لصالح الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) الذي وجه اتهامات قاسية لبولسونارو تتعلق بـ «الإهمال» خلال جائحة «كوفيد -19». لكن الرئيس اليميني المتطرف الحالي استعاد الدفة في النهاية، لدى تطرقه لموضوع الفساد، وبخاصة فضيحة فساد بتروبراس التي سُجن بسببها النقابي السابق لمدة 18 شهرا في 2018 و2019.