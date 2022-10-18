كشري الجامعة

آراء

يعاني الطلاب الذين يدرسون في المباني الجديدة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من عدم وجود مطاعم أو كافيهات للجلوس عليها من أجل الاستراحة بين المحاضرات، لذا فإننا نوجه نداءنا إلى جامعة الكويت والتعليم التطبيقي وخصوصاً الطلاب الذين يدرسون في المباني الجديدة في هذه الأماكن فهم يعانون عند طلب احتياجاتهم من خارج أسوار الكليات سواء أكل أو شراء عصائر من كافيهات والسبب أن هذه الكليات الجديدة ليس بها مطاعم أو كافيهات. فقط يوجد مطعم للكشري، تخيلوا أن الطالب منذ الصباح للمساء ليس لدينا غير هذا المطعم والذي جعل الطلبة يشتكون كثيراً، والسؤال أين المطاعم الأخرى وأكشاك الوجبات السريعة مثلا، ومن صاحب هذا المطعم الذي أخذ مناقصة الجامعة والتطبيقي معا، هل هذه المناقصة لموظف بوزارة التربية والتعليم العالي أو لشخصية أخرى تخيلوا أن الطلبة يأتون لكلياتهم ويدخلون لتناول الإفطار ولا يوجد غير الكشري ؟! هل تقبلون بهذا الوضع؟ لدرجة أن الطلبة يأتون بالقهوة والشاي والحلويات من المنزل ويطلبون أكلهم من خارج الكليات للاسف. لذا فان عليكم أن تفتحوا المناقصات للمطاعم الأخرى، وتفسحوا المجال لتنوع أكشاك الاكل والكافيهات والعصائر وليس قصراً على الكشري، وافتحوا مطاعم وأكشاك الاكلات الكويتية لتقدم للطلاب الافطار صباحاً والغداء ظهراً. فالطلبة في أمس الحاجة إلى التنوع في المطاعم والكافيهات التي تغطي احتياجاتهم اثناء اليوم الدراسي الطويل الشاق.