أولويات شعبوية

آراء

ها وقد انتهى العرس الديموقراطي والذي لطالما تغنى المرشحون الفائزون في هذا العرس أن من اهم أولوياتهم هموم المواطن إن كان في أزمة البطالة أو أزمة ارتفاع الاسعار أو التعليم أو الصحة أو القضية الإسكانية او التعداد السكاني المرتفع بسبب العمالة السائبة او الهوية الوطنية او تنويع مصادر الدخل او التنمية او السياحية الداخلية...... وبعد الإشكالات التي وقعت على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد وحكومته والتي لاقت انتقادات واسعة من النواب تفضل مشكورا بفتح بابه واستقبال النواب ليستأنس برأيهم ويتبادل معهم اطراف الحديث وينقل لهم تصوره وينقلون تصوراتهم واولوياتهم وقد قابل وفودا من النواب اما بشكل مجاميع وإما منفرداً. وكانت المفاجأة اننا كشعب لم نكن ضمن أولويات هؤلاء النواب ولا في تصوراتهم التي نقلوها الى سمو الرئيس في لقائهم معه..!! كتلة الـ?? نقلت الى سموه ان العفو أولوية وان يغلق ملف الجناسي المسحوبة... كتلة الخمس اكدت ان العفو اولوية. كتلة السبع اكدت على انهاء ملف العفو (الشامل) وان يحل بأسرع وقت ثم عرجت على استحياء على مواضيع تخص هموم المواطن. التقى النائب ماجد المطيري بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد وتحدث مع سموه ومن ابرز ما نقله الى سموه هو إلغاء قانون المسيء ومن ثم ناقش معه موضوع العلاوة المعيشية. التآلف الإسلامي نقل الى سمو الرئيس رفع المستوى المعيشي وتقديم برنامج عمل حکومي. حدس نقلت الى سموه انهاء ملف العفو. ومن هنا يجب ان تعلم إيها المواطن انك لست اول الاوليات بل ربما تكون الثاني او الثالث وان ما تم في الندوات الانتخابية من صراخ وجعجعة بأنك اول الأولويات تبخر مع دخان ولائم المشويات في المقر. بارقة أمل سطرتاها النائبتان د. جنان بوشهري والنائبة عالية الخالد حيث نقلت د.جنان ضرورة التحول الرقمي الحكومي ومواكبة العصر والجدية في محاربة الفساد كما نقلت عالية الخالد لسموه ضرورة الالتفات الى موضوع الهوية الوطنية وعدم العبث فيه واهمية انشاء هيئة للجنسية تنظر بقضايا الجنسية وتعمل على معالجتها بكل مهنية واحترافية. نحن كشعب نعاني من ارتفاع الاسعار في الاراضي وفي البضائع الاستهلاكية كما أن تصنيف جامعة الكويت في ذيل الترتيب العالمي والعربي وأيضا التعليم لدينا في انحدار حيث نعاني من البيروقراطية في المؤسسات الخدمية الحكومية ونعاني في القضية الإسكانية والصحية وأيضا الشاب الكويتي في ضياع ان لم نسرع في ان نحقق له الترفيه والمراكز الشبابية ليقضي بها أوقاته كما نعاني بأن المورد الاقتصادي الوحيد للدولة هو النفط حيث لم يتم مناقشة البديل كما أننا نعاني بأن البنية التحتية في اغنى دولة في العالم إما متهالكة وإما تتهالك بعد أول زخة مطر. كان الله في عون كل من كان يظن بأنه اول الاولويات في مجلس معظم من فيه جعلنا في الصفوف الاخيرة.