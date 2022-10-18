جعلـه مبـارك»

آراء

بداية نقول الحمد لله على نعمة انتهاء تشكيل السلطتين التشريعية من خلال الانتخاب يوم الخميس 29/9/2022م ووصول 50 نائبا كممثلين عن اهل الكويت في مجلس سبتمبر 2022م والسلطة التنفيذية بواقع الحكومة رقم (41) كرئاسة ثانية لسمو الشيخ/ احمد نواف الأحمد الصباح الموقر، وبذلك نكون ككويتيين ندخل اليوم مرحلة جديدة مع سلطتين جديدتين من حيث الشخوص والطموح، والشخوص امر طبيعي لكون نواب المجلس الجديد جاءوا من خلال اختيار الشعب لهم والوزراء جاءوا بعد اختيار سمو رئيس الحكومة لهم، ولكن الطموح هو موضعنا اليوم لكونه يوم الجلسة الأولى لمجلس الأمة الجديد الموقر وافتتاح الفصل التشريعي السابع عشر ولذا نقول (جعله مبارك) على الكويت والكويتيين. والان نتكلم عن طموحنا كمواطنين نعيش الامل المتجدد مع تجدد السلطتين بالبلاد على ان يكون التجديد بداية لدوران عجلة تصحيح الحال العام وتعديل أمور المواطن ويكون التجديد لخير البلاد والعباد كما جاء بالنطق السامي بالخطاب الاميري الذي جاء من سمو نائب الأمير ولي العهد -حفظه الله ورعاه- حيث طلب من اهل الكويت حسن الاختيار واختار الكويتيين الـ 50 كممثلين لهم فالطموح للنواب الكرام ان يكونوا بعقل وقلب وضمير كويتي خالص ولا يكونوا تبعاً لمتنفذ او لهم اجندات ومصالح خاصة او أفكار مذهبية وطائفية وقبلية تزيد من الخلل الموجود بالنسيج الوطني وان يكون النواب الكرام يداً للبناء وليس معولاً للهدم لان الحال المحلي ولا الحال الإقليمي ولا الحال الدولي يسر احداً ويقول الواقع ان الأمور بالمستقبل تتشح باللون الرمادي القريب للسواد عالميا، ولذا نقول نحن اخترنا نواباً يجب عليهم ان يعرفوا ان المرحلة المقبلة من الزمن لا تتحمل التخبطات والصراعات وحروب المصالح والمكاسب وبات الوضع المحلي يحتاج القرار والمساندة والدفع بالقرار لتعديل الحال المحلي، وان لا يخضع النواب لعواطف الشارع الانتخابي لان ألم اليوم سيكون خير الغد ولهذا نقول (جعله مبارك) هذا المجلس، لابد أن يعبروا كل الصعاب الداخلية عندهم بداية من اختيار منصب نائب الرئيس واختيار اللجان من اجل كويت المستقبل، وطموحنا الثاني كمواطنين على الحكومة رقم 41 ان تكون على نفس نهج الحكومة 40 التي نفضت الغبار على الأداء الحكومي وبات المسؤول ينزل للمواقع المختلفة ويراقب ويثني على الكفو ويحاسب الذي يكبر المخدة ويغلق باب مكتبه ويترك القرعى ترعى، ونبيها حكومة من غير أبواب ويكون المواطن هو نائب نفسه وليس كما كان سابقا نعيش مع نواب الخدمات وان يكون حدود النائب مع الوزير قاعة عبدالله السالم ولجان المجلس والوزارات والهيئات الحكومية للمواطنين، ولهذا نقول حكومة 41 لابد تكون حكومة بعقل ومزاج شعبي حتى نقول (جعله مبارك) يا حكومة ونحن كمواطنين نقول كل الدعم لحكومة تقول نحن من الشعب وغالي الشعب. وبالختام أكرر (جعله مبارك) يا مجلس ويا حكومة والتمني على النواب والوزراء الكرام ان يعرفوا معنى الآية (105) من سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى? عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» صدق الله العلي العظيم، والحين ما ظل كلام نكتبه سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى ان يحفظ الكويت واميرها وولي عهدها وشعبها من كل ضرر ويبعد عنهم شر الأشرار ويجعل كل أيام الكويت وأهلها مباركة، ولا يصح إلا الصحيح. *** مواطن خبل يسأل: شنو نقول للنواب الجدد الذين يصرحون بسبب ومن غير سبب؟ الجواب قول لهم يقضبون أرضهم ويعرفون قدرهم لأن الحديدة حامية وصاجة وما وضعت السلاطين الا للشياطين، وانت يا مواطن اعقل وخل الخبال عنك.