نيمار قاد سان جرمان إلى الفوز على مرسيليا

دوليه

تألق البرازيلي نيمار ليقود باريس سان جرمان للفوز 1-0 على غريمه مرسيليا في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي أول من امس في أول انتصاراته في مبارياته الأربع الأخيرة بكل المسابقات. وبهذا الفوز أكد سان جرمان تفوقه في «لو كلاسيك» الكرة الفرنسية، إذ لم يخسر سوى مباراة واحدة من أصل 26 مباراة خاضها في جميع المسابقات ضد مرسيليا منذ انتقال ملكيته إلى القطريين عام 2011.

وابتعد سان جرمان في الصدارة بفارق 3 نقاط أمام لوريان الذي تعثر السبت بالتعادل مع رينس من دون أهداف. وبهذا الفوز الذي تحقق بفضل هدف للبرازيلي نيمار في لقاء أكمله مرسيليا بـ10 لاعبين في الـ15 دقيقة الأخيرة ما ساهم في تلقيه هزيمته الثانية توالياً هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن غريمه الباريسي.

وفرض سان جرمان أفضليته منذ البداية بفضل تحركات الثلاثي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي ونيمار وهدد مرمى الحارس باو لوبيس الذي اضطر للتدخل في مواجهة تسديدات ميسي (4) والمغربي أشرف حكيمي (5) ومبابي (20).

وكاد نادي العاصمة أن يدفع ثمن الفرص الضائعة لولا الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي كان في المكان المناسب لصد محاولة المغربي أمين حارث (23).

وتعرض سان جرمان لضربة في خطه الخلفي الذي كان يفتقد أصلاً الإسباني سيرخيو راموس للإيقاف وبريسنل كيمبيمبي للإصابة، بإصابة البرتغالي دانيلو بيريرا الذي اضطر لترك مكانه لنوردي موكييليه (25)، إلا أن ذلك لم يمنع صاحب الأرض من مواصلة اندفاعه وتهديد مرمى لوبيس الذي تألق مجدداً لصد تسديدة مبابي (28).

ومن ركلة حرة رائعة، كاد ميسي أن يضع سان جرمان في المقدمة لكن الحظ عانده بعدما ارتدت الكرة من العارضة (36)، ثم اختبر مرسيليا نفس سيناريو غريمه بإصابة مدافعه العاجي إريك بايي الذي ترك مكانه لسامويل جيغو (44).

وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، خطف سان جرمان هدف التقدم عبر نيمار الذي وصلته الكرة من مبابي فغمزها على يسار لوبيس لترتد من القائم الى شباك لوبيس (2+45)، مسجلاً هدفه التاسع في الدوري والثاني عشر في جميع المسابقات هذا الموسم. وحاول مرسيليا منذ الثواني الأولى للشوط الثاني أن يعود الى اللقاء وكان الكونغولي شانسيل مبيمبا قريباً من إدراك التعادل لكنه اصطدم بتألق دوناروما (50) الذي تدخل مجدداً لإنقاذ فريقه في وجه توغل جوناتان كلوس (52).

لكن سان جرمان عرف كيف يتعامل مع الوضع واستوعب فورة ضيفه الذي تعقدت مهمته كثيراً بعد طرد البديل جيغو بالبطاقة الحمراء نتيجة تدخله القاسي على نيمار (73)، ما ساعد سان جرمان على السير بالمباراة الى بر الأمان. وفي بقية المباريات فاز تولوز على انجيه 3-2، ونانت على بريست 4-1، ورين على لوين 3-2، فيما تعادل أوكسير مع نيس 1-1، وتروا مع أجاكسيو، وموناكو مع كليرمون بالنتيجة ذاتها.

