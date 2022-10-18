مبابي ينفي طلب الرحيل

دوليه

«لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد»، بهذه العبارة رد مهاجم باريس سان جرمان النجم الفرنسي كيليان مبابي على الأخبار التي تحدثت عن رغبته في الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية. وقال مبابي: «أنا سعيد جدا». وكانت تقارير فرنسية عدة أشارت إلى أن الدولي الفرنسي يشعر «بالخيانة» من ناديه وبخيبة أمل، لأنه لم يتم الوفاء بالوعود التي قُطعت له عندما وقع على عقده الجديد في مايو الماضي بتمديده حتى عام 2025. ونفى المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي أن يكون قد طلب مغادرة فريقه باريس سان جرمان، مؤكدا أن الأخبار التي تم تداولها بهذا الشأن «لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد»، وذلك بعد تأكيد الفريق المملوك قطريا تفوقه على غريمه مرسيليا أول من أمس في الدوري المحلي. وقال مبابي أن هذه «المعلومة خرجت يوم مباراة» دوري أبطال أوروبا الثلاثاء ضد بنفيكا البرتغالي (1-1) و«أنا لم أفهمها، كنت مصدوما مثل كل الناس». وأضاف «قد يعتقد البعض أني ضالع فيها، لست ضالعا أبدا». وقال النجم الفرنسي: «هذا أمر خاطئ تماما وأنا سعيد جدا». وأكدت عدة مصادر متطابقة أن الضجيج حول رغبة الهداف المميز ترك ناديه الذي مدد عقده معه في مايو الماضي حتى عام 2025، بعد مفاوضات طويلة إثر سعي حثيث من ريال مدريد الإسباني لضمه، قد صدر من المقربين من بطل العالم. ورد المستشار الكروي البرتغالي للنادي لويس كامبوس على التقارير بالقول إن مبابي «لم يتحدث أبدا معي عن رغبته في الرحيل في يناير».