ميسي أكثر اللاعبين نحساً في فرنسا

دوليه

تحول ليونيل ميسي، نجم باريس سان جرمان إلى أكبر منحوس بين لاعبي الدوري الفرنسي. جاء ذلك بعدما حرمت العارضة، النجم الأرجنتيني من هز شباك مارسيليا، في كلاسيكو الدوري الفنرسي، الذي انتهى بفوز باريس بهدف نيمار أول من أمس. وأشارت شبكة «أوبتا» إلى أن العارضة تصدت لـ14 تسديدة من ليونيل ميسي في مباريات الدوري الفرنسي منذ الموسم الماضي. وأضافت أن ليو يتفوق بهذا المعدل على جميع لاعبي الدوري الفرنسي. كما سلطت أوبتا الضوء على تألق حارس مرمى مارسيليا، باو لوبيز، الذي تصدى لـ 7 فرص في الكلاسيكو الفرنسي. وأوضحت أن باو لوبيز حقق أفضل معدلاته في مباراة واحدة بالليغ وان. ولفتت أيضا إلى أن مارسيليا تحول إلى فريسة معتادة لسان جرمان منذ تولي الإدارة القطرية للأمور في عام 2011، مشيرة إلى أن باريس حقق 21 انتصارا مقابل 4 تعادلات وخسارتين فقط في آخر 27 مباراة ضد غريمه التقليدي.