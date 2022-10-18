نابولي استعاد المقدمة

دوليه

استعاد نابولي الصدارة من أتالانتا بعدما واصل موسمه الرائع بتحقيقه فوزه العاشر توالياً في المسابقات كافة، وجاء على حساب ضيفه بولونيا 3-2 أول من أمس في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي. ودخل فريق المدرب لوتشانو سباليتي المباراة وهو في المركز الثاني بفارق نقطة عن أتالانتا الفائز السبت على ساسوولو 2-1، لكنه نجح في استعادة الصدارة معززاً سلسلة تضمنت الفوز محلياً على فرق مثل لاتسيو (2-1) وميلان حامل اللقب (2-1) واكتساحه في دوري الأبطال ليفربول الإنكليزي (4-1) وأياكس الهولندي مرتين (6-1 و4-2) في طريقه لحسم بطاقته الى ثمن النهائي.

وبعدما كان قريباً منه في أربع مناسبات خلال الألفية الجديدة قبل أن يكتفي بالوصافة، يبدو نابولي على أتم الاستعداد هذا الموسم لمحاولة الفوز بلقبه الأول في الدوري منذ أن توج به للمرة الثانية والأخيرة عام 1990 بقيادة الأرجنتيني الأسطوري الراحل دييغو مارادونا. وعلى الرغم أنه لم يحقق سوى انتصار يتيم هذا الموسم، كان بولونيا نداً عنيداً لنابولي على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» وعانى الفريق الجنوبي لحسم النقاط الثلاث إذ وجد نفسه متخلفاً في الدقيقة 41 بهدف الهولندي جوشوا زيركزي بعد تمريرة من أندريا كامبياسو، إلا أنه أدرك التعادل قبيل نهاية الشوط الأول بفضل البرازيلي جوان جيزوس أثر ركلة ركنية (45).

وبعدما وضعه المكسيكي هيرفينغ لوسانو في المقدمة بمتابعته محاولة الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في مستهل الشوط الثاني (49)، فرض بولونيا التعادل سريعاً بواسطة الغامبي موسى بارو بعد تمريرة أخرى من كامبياسو (51)، قبل أن يقول البديل النيجيري فيكتور أوسيمهن كلمته في الدقيقة 69 عقب تمريرة من المتألق كفاراتسخيليا. وفي ميلانو، واصل إنتر صحوته بفوز ثانٍ تواليا جاء على حساب ضيفه ساليرنيتانا 2-0.افتتح الارجنتيني لاوتارو مارتينيس التسجيل لـ»نيراتسوري» (14)، فيما ضاعف نيكولو باريلا التقدم في الشوط الثاني (58). وبعد اربعة انتصارات متتالية، عجز لاتسيو عن الوصول الى شباك ضيفه القوي أودينيزي واكتفى بالتعادل السلبي ليبقى الفريقان على المسافة ذاتها بـ22 نقطة لكل منهما في المركزين الثالث والرابع توالياً، في نتيجة صبت في صالح ميلان حامل اللقب لأنه تخطاهما بعد فوزه على مضيفه هيلاس فيروس 2-1 بفضل هدفي ميغيل فولوسو بالخطأ في مرماه، وساندرو تونالي. وانتهت مواجهة الجريحين سبيتسيا وكريمونيزي بالتعادل 2-2، ليرفع الأول رصيده الى 9 نقاط والثاني الى 4.

