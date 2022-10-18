150 مباراة لبيولي مع ميلان

دوليه

حقق ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، رقما مميزا في مباراة فريقه أمام فيرونا، على ملعب أنتونيو بينتغودي، بمنافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإيطالي.

وذكر الحساب الرسمي للدوري الإيطالي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن بيولي بقيادته لميلان أمام فيرونا، يكون قد وصل إلى 150 مباراة مع الروسونيري.

جدير بالذكر أن بيولي تولى المهمة الفنية لميلان في أكتوبر عام 2019، وخلال تلك الفترة قاد الروسونيري في 149 مباراة بجميع المسابقات، وحقق الفوز في 86 مباراة مقابل 28 هزيمة و35 تعادلا، كما سجل ميلان 281 هدفا واستقبلت شباكه 171 هدفا. وقاد بيولي ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي (2021-2022)، بعد 11 عاما من الغياب.

