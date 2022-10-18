أونيون بقي في الصدارة

دوليه

سيبقى أونيون برلين أسبوعاً جديداً في صدارة الدوري الألماني، بعد فوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند 2-0 بمساعدة من حارس الأخير، أول من امس في المرحلة العاشرة، فيما انزل بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة، فرايبورغ عن الوصافة بعدما اكتسحه في «أليانز أرينا» بخماسية نظيفة. ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 23 نقطة من 10 مباريات، فيما اخفق دورتموند، وصيف الموسم الماضي، بتحقيق الفوز للمباراة الثالثة توالياً، فتراجع إلى المركز الثامن. أما بايرن، فارتقى من المركز الخامس إلى الثاني (19) بفارق نقطة عن فرايبورغ الذي مُني بأوّل خسارة منذ المرحلة الثانية، فنجح في العودة إلى المسار الصحيح مجدداً، بعد ان استهل المباراة مكتفياً بفوز يتيم في آخر ست مباريات. في المباراة الأولى، يدين أونيون برلين بفوزه إلى لاعب وسطه يانيك هابيرر صاحب هدفي الفوز، ليبقى مفاجأة الموسم متصدراً للأسبوع الخامس. ومن خطأ فادح جداً لحارس دورتموند السويسري غريغور كوبيل الذي تعثّر منزلقاً بتمريرة خلفية سهلة للبرتغالي رافايل غيريرو، لعبها على طبق ذهبي لهابيرر، تابعها من مسافة قريبة في المرمى الخالي (8). وعزّز اللاعب القادم من فرايبورغ الأرقام، عندما هيأ له المهاجم الأميركي جوردان بيفوك الكرة، فأطلقها صاروخية أرضية من خارج المنطقة سكنت شباك كوبيل (21)، ليحقق برلين فوزه السابع في عشر مباريات. وفي الثانية على ملعب أليانز أرينا، لم يكترث بايرن لغياباته الكثيرة بسبب الاصابات على غرار القائد الحارس مانويل نوير (كتف) والمهاجم المخضرم توماس مولر (ظهر)، أو الايقاف على غرار الفرنسي كينغسلي كومان.

وعاد نجم الفريق هذا الموسم جمال موسيالا متعافياً من فيروس كوفيد-19 فدخل في آخر نصف ساعة، كما تعافى الظهير الكندي ألفونسو ديفيس، قلب الدفاع الهولندي ماتيس دي ليخت والمهاجم سيرج غنابري. وبكّر «دي روتن» بالتسجيل عبر غنابري برأسية بعيدة محكمة متابعاً كرة مرتدة من الحارس (13).وضاعف رجال المدرب يوليان ناغلسمان الأرقام، عبر الكاميروني المخضرم إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ بعد تمريرة متقنة من لوروا سانيه (33). وتابع المضيف ضغطه وصدّ القائم الأيسر تسديدة أرضية لغنابري (51)، قبل ثوان من الهدف الثالث الذي حمل توقيع المتألق سانيه، بيسارية قوية من حافة المنطقة، بعد جملة مشتركة بين تشوبو-موتينغ وغنابري (52). وفيما كان فرايبورغ يلملم جراحه، ارتكب دفاعه خطأ بتشتيت تمريرة من غنابري للسنغالي ساديو مانيه، لعبها مهاجم ليفربول الإنكليزي السابق فوق الحارس ساقطة، مسجلاً الهدف الرابع (56). ولم يتأخر البديل النمسوي مارسيل سابيتسر بتسجيل الخامس والأخير بيمناه من داخل المنطقة، بعد مجهود من غنابري (80). وقلب كولن تأخره بهدف مقتنصاً فوزا متأخراً على ضيفه أوغسبورغ 3-2، ليرتقي إلى المركز السابع بدلا من دورتموند.

