رقم جديد لصلاح

دوليه

قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول لفوز صعب على ضيفه مانشستر سيتي 1-0 أول من أمس على ملعب أنفيلد، في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 76 ليمنح فريقه 3 نقاط كان في أشد الحاجة لها. وبحسب أرقام «أوبتا»، أصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ البريميرليغ، ينجح في تسجيل 100 هدف على الأقل بالقدم اليسرى، وذلك بعد روبي فاولر الذي سجل 105 أهداف. كما بات محمد صلاح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في حقبة البريميرليغ بقميص ليفربول برصيد 121 هدفا متخطيا ستيفن جيرارد بـ120 هدفا، وخلف روبي فاولر بـ 128 هدفا.

