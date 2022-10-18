أنشيلوتي: حاولت عدم اختراع شيء جديد

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أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار بنتيجة 3-1 في لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة، أول من امس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني في معقل الميرنغي «سانتياغو برنابيو».

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «مفتاح المباراة كان كل شيء، أمام فريق مثل هذا وبهذه الجودة يجب لعب مباراة كاملة وهذا ما فعلناه في الدفاع والهجوم».

وأضاف: «الفريق كان جيدا بالكرة وبدونها، وكانت هناك ثقة، البداية كانت جيدة جدا، تقدمنا مبكرا وسيطرنا جيدا». وتابع: «لم نترك ليفاندوفسكي حرا تماما، كان على ميليتاو أن يضغط عليه أكثر قليلا وقام بعمل جيد، سيطرنا بين الخطوط بالاعتماد على كروس وتشواميني، وكنا جيدين جدا في الشوط الأول في هذا الأمر».

وأوضح: «التغييرات الخمسة تساعد كثيرا، حيث أملك لاعبين يستحقون التواجد في التشكيلة الأساسية، لا يمكن وضع جميع اللاعبين معا، أردت اللعب بطاقة بوجود فالفيردي في الوسط منذ البداية، أردنا زيادة الطاقة في الشوط الثاني بوجود رودريغو وكامافينغا».

وأتم: «في مباراة (4-0) الموسم الماضي اخترعت شيئا ولم ينجح، هذه المرة حاولت ألا أخترع أي شيء، ولعب كل شخص في مكانه وأبلى بلاء حسنا، وأيضا مودريتش كان مذهلا في خط الوسط، كانت مباراة رائعة». وبهذا الانتصار عاد ريال مدريد لصدارة الدوري برصيد 25 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة في المركز الثاني.

من جانبه قال حارس ريال مدريد أندري لونين خلال تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «منذ أن كنت طفلا كنت أحلم بلعب الكلاسيكو، فهو شيء رائع لا يمكن تفسيره، الآن أنا أسعد شخص في العالم».

وأضاف: «مفتاح الفوز على برشلونة كان في نظامنا وقوتنا الدفاعية، لم يتبق سوى القليل للحفاظ على شباكنا نظيفة، لكن الشيء الأكثر أهمية كان الفوز، حققنا 3 نقاط أخرى ونحن المتصدرون، والجميع سعداء وسنواصل العمل».

