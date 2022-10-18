كلوب: فزنا على أفضل فريق في العالم

دوليه

تغنى يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بالانتصار الذي حققه فريقه على حساب مانشستر سيتي بهدف دون رد على ملعب أنفيلد، أول من امس، في قمة لقاءات الجولة رقم 11 من الدوري الإنكليزي.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب المباراة: «النتيجة مثالية، والمستوى جيد للغاية، قدمنا مباراة قوية للغاية، دافعنا بمستوى عال لمدة 99 دقيقة، حصلوا على فرصهم، ولكن أبلينا البلاء الحسن داخل منطقة جزائنا».

وأضاف: «اليوم كان كبيرا بالنسبة لنا، أظهرنا قدراتنا وهذا ما أردنا القيام به، السيتي لم يحصل على مواقف الهجمات المرتدة، وبدورنا حصلنا عليها 3 مرات، لقطة الهدف تظهر إدراك مذهل من أليسون وتألق لافت للنظر من مو (صلاح)، ربما أهدر فرصة، ولكنه لن يهدر فرصتين في نفس الموقف».

وتابع: «الأهداف تحسم المباراة، لكن كان هناك العديد من اللحظات الجيدة أمام ما يمكنني وصفه بأفضل فريق في العالم». وتطرق إلى إصابة ديوغو جوتا: «سيغيب عن المباراة المقبلة، فهو يعاني من ألم شديد حاليا، لكن لا أعرف ما مدى سوء الإصابة، عندما يسقط ديوغو، فهذا ليس جيدا».

وعلق البطاقة الحمراء التي أشهرت في وجهه: «ربما مستحقة في النهاية، ولكن لا يجب أن تمر بهذا الموقف، هذه أوضح مخالفة رأيتها أمام أعين حامل الراية». أما عن تراجعه في استبدال صلاح: «لم يكن المفترض أن يغادر، أردت فقط التحدث معه، لم أر الرقم الذي ظهر». وأتم بالتعليق على أهمية الانتصار: «3 نقاط، علينا التعافي، وأمامنا مباراة أخرى (غدا) أمام وست هام، وهذه المواجهة الصعبة التالية، انتصار جيد، وهو أفضل شيء يمكن أن يحدث هنا اليوم». وفي بقية مبارياته المرحل انفرد أرسنال بصدارة الترتيب بفوزه على ليدز 1-1، كما تغلب تشلسي أستون فيلا 2-0، وتعادل مان يونايتد مع نيوكاسل 0-0، وساوثمبتون مع وسن هام 1-1.

