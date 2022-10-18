تشافي: نمر بمرحلة سلبية

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أعرب تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عن استيائه من الخسارة 1-3 في الكلاسيكو ضد ريال مدريد. وقال تشافي، خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «نغادر خاليين الوفاض.. لم نستغل الفرص التي حصلنا عليها، ديناميكيتنا لا تعمل، وعلينا تغييرها اعتبارا من يوم الخميس (أمام فياريال)».

وأضاف: «لا يمكنني أن أكون سعيدا بالخسارة.. الشيء الإيجابي هو أن الذين شاركوا كبدلاء لعبوا بحماس، وحاولوا تقديم أشياء إيجابية». وتابع: «كنا جيدين جدا في الدوري، لكن علينا تحسين قوتنا.. تحدثنا من قبل عن ضرورة إيقاف السلبيات».

وأردف: «لا أعتقد أن ما حدث ضد إنتر (في دوري أبطال أوروبا) كان له تأثير، حيث كانت لدينا لحظات تعادلنا فيها معهم.. لكن على العكس اليوم في البرنابيو، حين تستقبل الأهداف يكون الوضع هكذا». واعتبر تشافي أن ريال مدريد تفوَّق على فريقه في «النضج والقدرة على المنافسة».

وقال المدرب إن بصفته «المسؤول الأول»، يرى ضرورة القيام بـ «الكثير من الأمور» للمنافسة أمام الفرق الكبيرة. وواصل «نحن نمر بمرحلة سلبية، ولا بد من تغييرها في أقرب وقت ممكن.. لاحت لنا فرص، لكن هذا ليس كافيا.. يجب أن نفعل أمورا أخرى، ولهذا أنا حزين».

وتغير أداء البارشا نوعا ما بعد التغييرات، وحول هذا الأمر قال تشافي «أنا المسؤول الأول دائما، لن أشير أبدا إلى اللاعبين.. أنا قبطان سفينة اللاعبين، وربما كان خطأ مني في نقل المفاهيم.. كرة القدم لعبة أخطاء، ويجب تقليلها، ونحن لم نفعل هذا». وأضاف «نحن فريق في طور البناء، لكن علينا أن ننضج وننافس في هذا المستوى.. لدى ريال مدريد مشروع جيد، ولهذا يفوز منذ سنوات.. الموسم لا يزال طويلا، علينا أن نتحلى بالقوة والإيمان ومواصلة العمل».

