غوارديولا: هذا ما يحدث في «أنفيلد»

دوليه

أشار مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، إلى صعوبة خوض المباريات على ملعب «أنفيلد»، بعدما خسر فريقه أمام مضيفه ليفربول 0-1أول من أمس، في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي.

وقال غوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «هذا أنفيلد، في كل مرة أتيت فيها مؤخرا للأسف.. هذا هو أنفيلد».

وأضاف: «لقد لعبنا مباراة جيدة حقا ولكن هذه مباراة فيها هوامش صغيرة حقا ويتم معاقبتك على الأخطاء. لقد ارتكبنا خطأ واحدا ولا يمكننا التخلف بالنتيجة ولهذا خسرنا المباراة، لعبنا للفوز على ليفربول، بالتأكيد لعبنا من أجل ذلك. بعد (1-0) صاحت الجماهير لكننا صرخنا أكثر في الملعب».

وعن الهدف الملغى الذي أحرزه إيرلينغ هالاند لسيتي في الشوط الثاني، قال غوارديولا: «قال الحكم واصلوا اللعب، كان هناك ألف مليون خطأ مثل هذا، لكن تم احتسابه لأننا سجلنا هدفا، وإلا لما تم إلغاؤه». وحول محاولته الرد على استفزازات جمهور ليفربول، قال: «حاول اللجمهور (إلقاء العملات أو الأشياء)، لكنهم لم يلمسوني. ربما في المرة المقبلة سيكونون أفضل في ذلك».

وتناول جوارديولا في تصريحات أخرى، طبيعة الخطأ الذي يعتقد أن فريقه ارتكبه في هذه المباراة، وقال لشبكة «سكاي سبورتس»: «لقد كانت مباراة صعبة ويمكن أن يحدث فيها أي شيء. لم نتابع تحركات صلاح (في لقطة هدف ليفربول).

