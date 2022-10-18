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دوليه

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سيرجي روبرتو: ما حدث عار


عبَّر سيرجي روبرتو لاعب برشلونة عن حزنه من الخسارة 1-3 في لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد. وقال خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «من المهم أن نكون أقوياء في الهجوم والدفاع، ما حدث عار». وأضاف: «كنا قادرين على خلق الفرص وكنا أقرب لتسجيل التعادل، ثم تم احتساب ركلة جزاء ضدنا وأصبحت الأمور مستحيلة للتعادل». وزاد: «الآن نمر بديناميكية سلبية، ينتظرنا نهائي آخر يوم الخميس، علينا اللعب من أجل النقاط الثلاث، نكون جميعًا متحدين». وأتم سيرجي روبرتو: «كنا نحن المتصدرين، والآن أصبح ريال مدريد، لا يمكن حرق كل شيء، فأنا أثق تماما في هذا الفريق».


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