ذهبية وفضية للكويت في ختام «قوى آسيا»

دوليه

أحرز منتخب الكويت لألعاب القوى ميداليتين بواقع ذهبية وفضية في اليوم الأخير لمنافسات البطولة الاسيوية الرابعة للناشئين والناشئات والتي وامتدت أربعة ايام ليرفع المنتخب الوطني رصيده الى أربع ميداليات في البطولة.

وتوجت الهند بلقب البطولة التي اقيمت في مضمار الاتحاد بمنطقة كيفان برصيد 24 ميدالية (7 ذهبيات و10 فضيات و7 برونزيات) تلتها الصين تابييه برصيد 9 ميداليات (6 ذهبيات وواحدة من الفضة وبرونزيتين) فيما احرزت أوزبكستان المركز الثالث بـ 8 ميداليات (6 ذهبيات و فضية واحدة و مثلها من البرونز).

واهدى البطل عبدالله العازمي الكويت الميدالية الذهبية الوحيدة بالبطولة بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة الوثب الطويل بمسافة 34 .7متار متقدما على التايلندي سيرافوب بونياك الذي وثب مسافة 11 .7 متار ليحرز المركز الثاني والميدالية الفضية فيما نال المركز الثالث لاعب هونغ كونغ باك يو الذي حقق 7 أمتار.

وتمكن اللاعب يعقوب العازمي من تحقيق نتيجة جيدة في سباق 200 متر عدو اثر احتلاله المركز الثاني والميدالية الفضية بعد ان قطع المسافة 55 .21 بفارق ضئيل عن لاعب تايلاند بنوس بوربيل الذي حل المرتبة الأولى والذهبية بـ53 .21 فيما ذهبت البرونزية اللاعب الماليزي آدل بنجران الذي قطع المسافة ب 65 .21 ثانية.

وقال رئيس الاتحاد الكويتي لالعاب القوى ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة سيار العنزي ان البطولة نجحت تنظيميا وفنيا بشهادة الوفود المشاركة بعد ان شهدت مشاركة اكثر من 420 لاعبا ولاعبة اضافة الى أجهزتهم الفنية والادارية يمثلون 30 منتخبا.وذكر العنزي ان الاتحاد يطمح في تنظيم بطولة آسيا للعمومي للرجال وللسيدات بعد ان اكدت هذه الاستضافة المميزة قدرة الاتحاد على استضافة البطولات الكبرى، مضيفا ان هذه البطولة كانت فرصة لاكتساب لاعبي ولاعبات الكويت وهم من الواعدين الخبرة والاحتكاك مع ابطال القارة.

من جانبه، اعرب عبدالله العازمي عن سعادته البالغة بعد تتويجه بذهبية الوثب الطويل التى تعد اول لقب له على مستوى القارة الاسيوية بعد ان سبق وحصد ذهبية وفضية غرب آسيا وفضية العرب.

وقال العازمي بانه كان بامكانه تحقيق رقم افضل لكن اصابته بشد في العضلة الخلفية حال من دون تحقيق ذلك، مضيفًا ان طموحه وحلم حياته تحقيق ميدالية اولمبية في المستقبل ويهدي الذهبية الى الشعب الكويتي والى والديه اللذين شجعاه على التدريبات وتحقيق البطولات.

من ناحيته، قال يعقوب العازمي إنه توقع حصد فضية آسيا في سباق 200 متر وتحقيق رقم جديد له وبفارق ثانيتين فقط عن صاحب الذهبية معربا عن سعادته لحصد الفضية في اول مشاركة له في بطولة آسيا، مضيفا انه يطمح في التأهل لبطولة العالم 2024 .

وفي نتائج اليوم الاخير للبطولة لفئة الناشئين فاز اللاعب الهندي أتول بذهبية رمي القرص فيما نال لاعب بروناي حامد الكاني ذهبية سباق 3000 متر عدو وحقق اللاعب العراقي مصطفى محسن ذهبية 2000 متر موانع، في حين أحرز المنتخب الهندي بذهبية التتابع المتنوع.

وفي منافسات الناشئات تفوقت اللاعبة الهندية ماريا ملابس بمسابقة القفز بالزانة محققة المرتبة الأولى، فيما حصدت لاعبة أوزبكستان شريفة دافونوفا لقب سباق الوثب الثلاثي بينما احرزت مواطنتها ديلشودا اوسمانوفا سباق 2000 متر موانع وتوجت لاعبة الهند بازال اشكاريا بلقب مسابقة الوثب الثلاثي كما نالت لاعبة الصين تايبيه شا بين المركز الأول في رمي الرمح في حين فازت مواطنتها يان شينجا بلقب مسابقة دفع الجلة. وفي ختام البطولة سلم رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى القطري دحلان الحمد علم البطولة لممثل أوزبكستان التي ستستضيف البطولة عام 2023 بحضور ممثلين عن الاتحاد الكويتي للعبة.

