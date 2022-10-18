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كأس آسيا 2023 في قطر


أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم امس اختيار الاتحاد القطري لكرة القدم لاستضافة كأس آسيا 2023.وأوضح الاتحاد في بيان نشر على موقعه الرسمي إن الاختيار جاء خلال الاجتماع الـ11 الذي عقده المكتب التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.وهنأ الشيخ سلمان آل خليفة الاتحاد القطري لكرة القدم على ملف الاستضافة الناجح معربا عن تقدير أسرة كرة القدم الآسيوية إلى الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم والاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم على ملفات الاستضافة «التي تستحق الإشادة»


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