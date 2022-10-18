اليرموك وبرقان في انطلاق كأس ولي العهد

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تنطلق اليوم النسخة الثلاثون من مسابقة كأس ولي العهد بإقامة مباراة واحدة في الدور التمهيدي تجمع اليرموك مع برقان في الساعة الـ 07:00 مساءً على ستاد الشباب. ويلعب في الدور الفحيحيل مع خيطان والساحل مع النصر غدا الأربعاء، ويستكمل الخميس بمباراتي الجهراء مع كاظمة والقادسية مع الصليبخات، على أن يختتم الجمعة بلقاءي الشباب مع التضامن والكويت مع السالمية. ويغيب عن الدور التمهيدي النادي العربي حامل اللقب الذي سيبدأ مشواره في الدور ربع النهائي يوم 27 أكتوبر الحالي بمواجهة الفائز من مباراة الفحيحيل مع خيطان. ويتساوى القادسية مع الكويت في الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب بـ 9 ألقاب لكل منهما بفارق لقب واحد عن العربي صاحب الثمانية ألقاب، في حين توج السالمية بالكأس مرتين، وكاظمة مرة واحدة.

وانطلقت البطولة موسم 1993-1994 وتوج الكويت بنسختها الأولى بعد فوزه على كاظمة في المباراة النهائية بهدف نظيف سجله طلال زيدان.

