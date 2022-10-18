«أزرق الشباب» خسر من العراق ويلتقي الهند

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يلتقي منتخب الشباب (تحت 20 عاماً) مع الهند في الساعة الـ 07:30 مساء اليوم على ستاد علي صباح السالم في مباراة هامشية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس آسيا للشباب 2023 التي تشهد اليوم أيضاً مواجهة أستراليا مع العراق لحسم الصدارة. وفشل «أزرق الشباب» في التأهل إلى النهائيات بخسارته أمام العراق 0-2 أول من أمس في الجولة الثانية من المجموعة، في حين واصلت أستراليا عروضها القوية بفوزها على الهند 4-1. في المباراة الأولى، سجل مسلم الحمداني (40) والبديل أشار علي (90+4) هدفي الفوز لصالح المنتخب العراقي، فيما واصل الأزرق عروضه المخيبة وفشل في المنافسة على بطاقة التأهل إلى النهائيات التي تستضيفها أوزبكستان العام المقبل.

وفي المباراة الثانية، سجل غارانغ كول (12) ولاعب الهند بيكاش يومنام (32 بالخطأ في مرمى فريقه) وأدريان بيريز (86) والبديل ماكس كابوتو (90+2) أهداف أستراليا، في حين أحرز غوركيرات سينغ (62) هدف الهند. وحافظت أستراليا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام العراق، في حين بقي رصيد الكويت والهند خالياً من النقاط. وكانت الجولة الأولى شهدت فوز العراق على الهند 4-2 وأستراليا على الكويت 4-1. ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات العشر، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.

